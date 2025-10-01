Diddy: Απορρίφθηκε το αίτημα του για αθώωση ή επανάληψη της δίκης του
Οι δικηγόροι του Σον Κόμπς είχαν καταθέσει τον Ιούλιο αίτηση, ζητώντας είτε την αθώωσή του, είτε την πραγματοποίηση νέας δίκης
Το αίτημα του Diddy για αθώωση ή επανάληψη της δίκης απορρίφθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επιβολή ποινής του. Στην απόφασή του, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν σημείωσε ότι «η κυβέρνηση απέδειξε την υπόθεσή της πολλές φορές», κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, αρκεί για να απορριφθεί το αίτημα του Σον Κόμπς.
Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ακρόαση που διεξήχθη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου εξετάστηκε η τελευταία κίνηση των δικηγόρων του 55χρονου ράπερ. Οι δικηγόροι του Σον Κόμπς είχαν καταθέσει τον Ιούλιο αίτηση, ζητώντας είτε την αθώωση του κατηγορουμένου είτε την πραγματοποίηση νέας δίκης.
Νωρίτερα εκείνο τον μήνα, ο μουσικός είχε κριθεί ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την εκμετάλλευση με πορνεία, αλλά αθωώθηκε σχετικά με τις κατηγορίες εκβιασμού και εμπορίας. Από την πλευρά του, ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ετυμηγορία της 2ας Ιουλίου ήρθε μετά από μια δίκη που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες. Η πρώην σύντροφός του, Κάσι Βεντούρα, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2007 έως το 2018, κατέθεσε κατά του, κάνοντας λόγο για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, κάτι που ο Σον Κoμπς αρνήθηκε κατηγορηματικά.
Τον Νοέμβριο του 2023, η Κάσι Βεντούρα είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του Σον Κoμπς για κακοποίηση, την οποία ο ίδιος αρνήθηκε και οι δύο πλευρές διευθέτησαν την υπόθεση εκτός δικαστηρίου μία μέρα αργότερα. Κατά τη διάρκεια της ομοσπονδιακής δίκης, συζητήθηκαν πολλά από τα θέματα της αρχικής αγωγής, ενώ τον Μάιο η Κάσι Bεντούρα κατέθεσε ότι η αρχική συμφωνία έκλεισε έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Σον Κόμπς είχε ζητήσει επανειλημμένα εγγύηση από τη στιγμή της σύλληψής του, αλλά όλες οι αιτήσεις του απορρίφθηκαν από τον Σουμπραμανιάν, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης τον Αύγουστο, όταν οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι «εξαιρετικές περιστάσεις» απαιτούσαν την απελευθέρωσή του. Ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα, αποφασίζοντας ότι ο Κόμπς θα παραμείνει στις φυλακές Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, όπου βρίσκεται από τη σύλληψή του.
Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, όταν οι δικηγόροι του ζήτησαν την απελευθέρωσή του, ο δικηγόρος της Κάσι Βεντούρα ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα. «Η κυρία Βεντούρα πιστεύει ότι ο κύριος Κόμπς ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για τα θύματα που κατέθεσαν σε αυτή την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας, καθώς και για την κοινότητα», έγραψε ο δικηγόρος Ντάγκλας Γουίγκντορ.
Ο ιδρυτής της Sean John αντιμετωπίζει ποινή έως 20 ετών φυλάκισης, με κάθε κατηγορία μεταφοράς να επισύρει μέγιστη ποινή 10 ετών. Ωστόσο, η ποινή του αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει θα λογιστεί ως χρόνος κράτησης. Η επιβολή ποινής του Κόμπς είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να εκτίσει το πολύ 14 μήνες φυλάκιση, ακολουθούμενη από επιτήρηση.
Sean “Diddy” Combs’ request for a new trial or an acquittal in his federal case has been denied, just ahead of his sentencing on Friday. https://t.co/AKVhw63Emj— Variety (@Variety) October 1, 2025
