Η καταγγελία που ξήλωσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Σε έναν γνωστό μου έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ»
Με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να εισπράξουν κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ
Μία ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στα γραφεία των στελεχών του ελληνικού FBI στάθηκε η αφορμή για την εκκίνηση της έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος απατεώνων που λάμβαναν εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Στην καταγγελία που έφθασε στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αναφερόταν συγκεκριμένα πως «ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α. Μ.».
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μία μεγάλη και επισταμένη έρευνα κατά την οποία κατάφεραν να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να αποκαλύψουν πλήρως τη δράση των εμπλεκομένων.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να εισπράξουν κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση κατηγορούνται ότι ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, αλλά και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος: Παρότι φυλακισμένος διαπιστώθηκε ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη προκειμένου να μην αφήνουν εκκρεμότητες στη δραστηριότητά τους. Στο τετράδιο που διατηρούσε μάλιστα στη φυλακή ο Νάνος έγραφε ότι έπρεπε να πιέσει για λεφτά τον Ηλιάδη.
Παράλληλα το κύκλωμα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, κυρίως άνεργους χωρίς οικονομική επιφάνεια, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών, ενώ ένα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.
Οι εταιρείες, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματο. Για να το καταφέρουν, στην οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι λογιστές- πολλοί με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Οι λογιστές έκαναν στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια: Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
