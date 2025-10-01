Εντυπωσιακό το τρέιλερ της «Μεγάλης Χίμαιρας» - Η υπόθεση και οι ηθοποιοί της πολυαναμενόμενης σειράς
Εντυπωσιακό το τρέιλερ της «Μεγάλης Χίμαιρας» - Η υπόθεση και οι ηθοποιοί της πολυαναμενόμενης σειράς
Η σειρά έξι επεισοδίων βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση
To τρέιλερ της «Μεγάλης χίμαιρας» κυκλοφόρησε και οδηγεί τους τηλεθεατές βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται.
Το μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων.
Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά καλεί το τηλεοπτικό κοινό σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.
Στο μελόδραμα, που εκτυλίσσεται τη δεκαετία του ’30, πρωταγωνίστρια είναι η Ιταλίδα Μαρίνα — μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά με πάθος την ευτυχία της, αλλά η πορεία της οδηγεί σε καταστροφή, παρασύροντας μαζί και όσους βρίσκονται γύρω της.
Μετά τον θάνατο της ιερόδουλης μητέρας της, η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα καπετάνιο Γιάννη και ταξιδεύουν μαζί με το πλοίο του, τη «Χίμαιρα». Η γυναίκα μαγεύεται από το τοπίο και τα μνημεία της χώρας.
Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, άγνωστη πραγματικότητα, αλλά και με τις πιο μύχιες επιθυμίες και τους φόβους του εαυτού της.
Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συμμετέχουν στη σειρά της ΕΡΤ.
Δείτε το τρέιλερ της«Μεγάλης Χίμαιρας»
Μεγάλη Χίμαιρα: Η υπόθεση της σειράς της ΕΡΤ
Μεγάλοι Χίμαιρα: Οι ηθοποιοί στη σειρά
