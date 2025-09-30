Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ - «Η μεγάλη χίμαιρα», οι νέες σειρές και οι ενημερωτικές εκπομπές
Το νέο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν πλούσιο, πρωτοποριακό και τολμηρό για τα δεδομένα της εποχής
Στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν γύρω από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΡΤ το ερώτημα ήταν ένα: «πότε θα προβληθεί η Μεγάλη Χίμαιρα»; Λογικό αν αναλογιστεί κάποιος τα μέρη της συγκεκριμένης εξίσωσης. Διεθνής συμπαραγωγή, πανάκριβη παραγωγή, σπουδαίο κείμενο και συντελεστές εξαιρετικοί. Μόλις εννιά επεισόδια αλλά όπως δειλά δειλά αποκαλύπτουν όσοι έχουν γνώση, θα είναι σαν να παρακολουθείς εννέα ταινίες. Η Καριοφυλλιά Καραμπέτη, σαν αερικό, επιβεβαίωσε διακριτικά αλλά πλημμυρισμένη από ικανοποίηση για την συμμετοχή της, το ενδιαφέρον του κόσμου. «Πρόεδρε», είπε απευθυνόμενη στον Γιάννη Παπαδόπουλο, «ο κόσμος ρωτά και ανυπομονεί».
Το θέμα είναι πως φτάσαμε το 2025 να μιλάμε για μία δημόσια τηλεόραση, η οποία κατάφερε όχι μόνο να γεννήσει προσδοκίες για μία σειρά. Αλλά για έναν γίγαντα που κατάφερε να βρει την θέση του. Η μεγάλη είδηση της βραδιάς της παρουσίασης ήταν ότι η ΕΡΤ2, το κανάλι που όλοι τελικά αναρωτιούνται τι σκοπό εξυπηρετεί βρήκε τον ρόλο της και μεταμορφώνεται άμεσα σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Όπως αποκάλυψε η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, «δημιουργείται ένα τεράστιο οικοσύστημα αθλητικής δράσης».
Τι σημαίνει αυτό; 65 αθλήματα και 45 διοργανώσεις για αρχή και πολλά ακόμη στη συνέχεια. Αν κάτι θέλει ο κόσμος από την ΕΡΤ, σε σχέση με τα δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί από τον ανταγωνισμό, με πρόγραμμα που θα υπηρετεί την ποικιλία περιεχομένου και παράλληλα θα συνιστά μία ισχυρή επιλογή απέναντι στα δεδομένα του ανταγωνισμού.
Για τον Πρόεδρο της ΕΡΤ «έγιναν μεγάλα βήματα για μια ΕΡΤ νέας εποχής που ανοίγει νέους δρόμους με βάση το πού βρίσκεται και πού οδηγείται η νέα ΕΡΤ» ενώ αυτό που δεν παρέλειψε να επαναλάβει αρκετές φορές ήταν πως «η δημόσια τηλεόραση πριν και πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποί της».
Ηδη εδώ και κάποιες εβδομάδες έγινε η πρώτη μεγάλη αλλαγή, που μεταμόρφωσε την ΕΡΤ1 σε αμιγώς ψυχαγωγικό κανάλι στο οποίο εντάχθηκαν νέα μαγκαζίνο, ενώ και η ΕΡΤNEWS ενισχύθηκε με πλήθος εκπομπών και πολλά μικρά και μεγάλα δελτία ειδήσεων. Φυσικά αυτό που κυριαρχεί εκτός από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σε επίπεδο εκπομπών, όχι μόνο μαγκαζίνο, είναι η μυθοπλασία. Οι σειρές φέτος, και αυτές που προβάλλονται αλλά και αυτές που άμεσα θα βγουν στον αέρα δείχνουν ότι πλέον, μετά από χρόνια η δημόσια τηλεόραση αναμετριέται στα ίσα με την ιδιωτική.
Φυσικά, ένα σημαντικό σημείο της βραδιάς, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων ήταν και η τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης, Βασίλη Θωμόπουλου, που ξεκαθάρισε πως «σε μία περίοδο που στην ενημέρωση γίνονται τα μικρά μεγάλα, με καταιγιστικές εξελίξεις γύρω μας και μία ενημέρωση που σε κάποιες περιπτώσεις θυμίζει μυθοπλασία με πολλά fake news, είναι σημαντικό για την ΕΡΤ να διατηρήσει την εγκυρότητά της μέσα από αξιοπιστία, πολυφωνία, αντικειμενικότητα και αλήθεια».
Για του λόγου το αληθές, το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε χθες και σε ποσοστό μεγάλο ήδη προβάλλεται, ακόμη αναμένουμε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και κάποιες παραγωγές, είναι πλούσιο, έχει φιλοσοφία και δομή και μένει να δούμε πόσο θα συγκινήσει και τα τηλεοπτικά πλήθη γιατί αυτά αποφασίζουν.
ΕΡΤNEWS
Επτά ημέρες την εβδομάδα, ενημέρωση και ειδήσεις στο ΕΡΤnews, το ειδησεογραφικό πανελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ. Με νέα οπτική ταυτότητα, που αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και 24ωρο αποκλειστικό πρόγραμμα, το ΕΡΤnews μεταφέρει με ταχύτητα και εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις. Η ειδησεογραφία παρουσιάζεται καθημερινά στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Επιπλέον, κάθε μέρα, ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές έρευνας και πολιτικής επικαιρότητας, με καταξιωμένους δημοσιογράφους και με τη συνδρομή του πληρέστερου δικτύου ανταποκριτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καταγράφουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.
ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ1 αφιερωμένη πλέον στην ψυχαγωγία δημιουργεί ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Με σειρές μυθοπλασίας, αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής αισθητικής, η ΕΡΤ1 βάζει τον πήχη ψηλά, ενώ τα ανανεωμένα πρωινά μαγκαζίνο, οι ψυχαγωγικές, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια προσφέρουν στους τηλεθεατές καθημερινή διασκέδαση κορυφαίων προδιαγραφών.
ΕΡΤNEWS
Το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
Επτά ημέρες την εβδομάδα, ενημέρωση και ειδήσεις στο ΕΡΤnews, το ειδησεογραφικό πανελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ. Με νέα οπτική ταυτότητα, που αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και 24ωρο αποκλειστικό πρόγραμμα, το ΕΡΤnews μεταφέρει με ταχύτητα και εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις. Η ειδησεογραφία παρουσιάζεται καθημερινά στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Επιπλέον, κάθε μέρα, ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές έρευνας και πολιτικής επικαιρότητας, με καταξιωμένους δημοσιογράφους και με τη συνδρομή του πληρέστερου δικτύου ανταποκριτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καταγράφουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.
ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ1 αφιερωμένη πλέον στην ψυχαγωγία δημιουργεί ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Με σειρές μυθοπλασίας, αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής αισθητικής, η ΕΡΤ1 βάζει τον πήχη ψηλά, ενώ τα ανανεωμένα πρωινά μαγκαζίνο, οι ψυχαγωγικές, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια προσφέρουν στους τηλεθεατές καθημερινή διασκέδαση κορυφαίων προδιαγραφών.
ΣΕΙΡΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ«Ηλέκτρα»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 20:30. Η σειρά επέστρεψε στην ΕΡΤ1 για τρίτη σεζόν. Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, με τους Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλη Τότσικα, Όλγα Μιχαλοπούλου, του Θανάση Πατριαρχέα και Κατερίνα Διδασκάλου.
«Το παιδί»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45. «Το παιδί», με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, έχει την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα κ.ά.
«Καλά θα πάει κι αυτό»: Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:45. Η νέα σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου έχει δυνατά ονόματα στο καστ: Κώστα Κόκλα, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργο Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, κ.ά.
«Απαραίτητο φως»: Κάθε Πέμπτη, στις 22:45. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές. Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου κ.ά
«Το δίχτυ»: Κάθε Παρασκευή, στις 22:15. Η αστυνομική-κοινωνική σειρά με τη σκηνοθετική σφραγίδα του σπουδαίου Μανούσου Μανουσάκη, συνεχίζεται με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Στον δεύτερο κύκλο, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, στενός συνεργάτης του Μανούσου Μανουσάκη. Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Τσιμιτσέλης
Προσεχώς
Μυθοπλασία«Η μεγάλη χίμαιρα»
Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη από την ΕΡΤ σε μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών. «Η μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, προσφέροντας στο κοινό ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα πάθη, τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ψυχής. Η σειρά διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.
Δείτε εδώ το teaser για τη «Μεγάλη χίμαιρα»
«Από ήλιο σε ήλιο»
Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά.
«Αύριο»
Η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα Καλαϊτζίδου
«Θάλασσες μας χώρισαν»
Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα.
Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.
«TV Land»
Η νέα σειρά σατιρική της ΕΡΤ «tv land» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.
«Το τελευταίο νησί»
Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, η σειρά «Το τελευταίο νησί» διαδραματίζεται στο σήμερα. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.
«Νωρίς - Νωρίς» Με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 06:45
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
«Πρωίαν σε είδον». Με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 09:00
«ΠΟΠ Μαγειρική» Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 14:00
«Στούντιο 4» Με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 15:00
«Καλημέρα είπαμε;» Με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 09:00
«ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ» Με την Κέλλυ Βρανάκη Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 16:00
«Μαμά-δες» Κάθε Σάββατο, στις 15:00, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας
«Στην πίεση» Mε την Ευγενία Σαμαρά Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00
«Ό,τι αξίζει» Με την Ίνα Ταράντου Κάθε Κυριακή, στις 15:00
«Αθλητική Κυριακή» Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη Κάθε Κυριακή, στις 22:00
Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει κάθε Κυριακή, στις 22:00, στην «Αθλητική Κυριακή»!
Προσεχώς
#Παρέα Με τον Γιώργο Κουβαρά Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται, και αυτή τη χρονιά, παρέες που γράφουν ιστορία κι έρχονται να τη μοιραστούν μαζί μας γεμίζοντας το στούντιο με όνειρα, αναμνήσεις, συγκίνηση, γέλιο και πολύ τραγούδι. «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» Η ξεχωριστή σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και σενάριο- αρχισυνταξία Μαρίας Λούκα, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Η μεγάλη είδηση είναι πως πλέον η ΕΡΤ2 γίνεται αθλητικό κανάλι. Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Θα μεταδοθούν τα κορυφαία ελληνικά πρωταθλήματα, ανδρών και γυναικών, στο μπάσκετ, την υδατοσφαίριση, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων και συλλόγων. Ακόμη αγώνες στίβου, κολύμβησης, καταδύσεων, κωπηλασίας, τένις, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, καλλιτεχνικού πατινάζ. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
Από την τρέχουσα σεζόν, το ERTFLIX αναβαθμίζεται με λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων διεθνών πλατφορμών που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την ευκολία και την εξατομίκευση. Μεταξύ αυτών είναι ο γονικός έλεγχος, η off–line αποθήκευση περιεχομένου, οι υπενθυμίσεις, το προηγμένο σύστημα προτάσεων κ.ά. Παράλληλα, το ERTFLIX βρίσκεται κοντά στα άτομα με προβλήματα αναπηρίας στοχεύοντας διαρκώς στην απρόσκοπτη προσβασιμότητά τους στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Διαθέτει περισσότερες από 1.850 ώρες υποτιτλισμένου προγράμματος on demand, σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Έχει επίσης, περιεχόμενο με ακουστική περιγραφή. Διαρκής ανανέωση υπάρχει και σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο, καθιστώντας την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ σε έναν κόμβο ποικίλλων προγραμμάτων.
ΕRTFLIX
Τέλος, η ΕΡΤ3 επιστρέφει δυναμικά με ένα πρόγραμμα πλούσιο, καινοτόμο και πιο ζωντανό από ποτέ, με φρέσκες ιδέες, θεματικές εκπομπές, δυναμική ενημέρωση και αφηγήσεις με κοινωνικό πρόσημο. Η ΕΡΤ3 γίνεται ακόμα πιο οικουμενική, προσβάσιμη και αυθεντική, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σύνορα. Με εφαλτήριο την παράδοση, αλλά και με τολμηρή ματιά προς το μέλλον.
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
