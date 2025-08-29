Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Η μεγάλη χίμαιρα: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς της ΕΡΤ
Η σειρά έξι επεισοδίων είναι σε σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», της τηλεοπτικής παραγωγής, που πρόκειται να προβληθεί στην ΕΡΤ1 και το ERTFLIX.
Το μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που θεωρείται σταθμός στη νεοελληνική λογοτεχνία, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.
Δείτε εδώ το teaser
Η σειρά «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με ένα καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος.
«Η μεγάλη χίμαιρα» είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions.
