Ο Ανδρουλάκης εξαγγέλλει δωρεάν πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών αν γίνει κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Ανδρουλάκης Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρουλάκης εξαγγέλλει δωρεάν πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών αν γίνει κυβέρνηση

Ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με νέους στην Δραπετσώνα για ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους, παρουσιάζοντας παράλληλα την νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Ο Ανδρουλάκης εξαγγέλλει δωρεάν πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών αν γίνει κυβέρνηση
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Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αν βγει στην κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με νέους στην Δραπετσώνα για ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους, παρουσιάζοντας παράλληλα μια νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

«Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το νέο μέτρο για το οποίο δεσμευόμαστε και αφορά όλους τους νέους κάτω των 24 ετών. To ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση, όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν καθολική, δωρεάν πρόσβαση, και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ανέφερε, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα κοστολογημένο μέτρο.

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