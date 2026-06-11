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Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου της Κρήτης
Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου της Κρήτης
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Σεισμός Ρίχτερ 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (11/6) νότια από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.
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