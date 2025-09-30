Αλεξία Κεφαλά: Η γνωριμία με τον FY, ο γάμος και τα περιστατικά με θαυμάστριες
Αλεξία Κεφαλά: Η γνωριμία με τον FY, ο γάμος και τα περιστατικά με θαυμάστριες
Η σύζυγος του FY μίλησε για τη σχέση τους, ενώ αναφέρθηκε και στην ημέρα του γάμου τους εξηγώντας γιατί επέλεξαν τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του για κουμπάρους
Την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους έζησαν η Αλεξία Κεφαλά και ο FY την Κυριακή 24 Αυγούστου, καθώς παντρεύτηκαν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μετά από έξι χρόνια σχέσης. Σε συνέντευξή της λίγο καιρό μετά τον γάμο, η Αλεξία Κεφαλά μίλησε για την ημέρα αυτή, τους κουμπάρους που επέλεξαν και τον σύζυγό της, ενώ αποκάλυψε πώς γνωρίστηκαν.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», παραδέχτηκε πως την ημέρα του μυστηρίου ένιωσε έντονο άγχος, όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αλλά λόγω της ασθένειας, που την ταλαιπωρούσε. «Η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά αγχωμένη, όχι για κάποιο άλλο λόγο αλλά γιατί ήμουν άρρωστη, είχα πολύ βήχα. Μετά την τελετή μου έφυγε το άγχος και όλα καλά. Λέγαμε με τον Φίλιππο πώς θα το ξανακάνουμε. Το βράδυ του γάμου κοιμηθήκαμε ξεχωριστά, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε ενώ είμαστε στην ίδια πόλη», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, η οποία όπως αποκάλυψε, έγινε τυχαία μέσα από τα social media. «Γνωριστήκαμε με τον Φίλιππο τότε που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός, τον είχα κάνει ταγκ σε ένα story, μου έστειλε μήνυμα, βγήκαμε το πρώτο ραντεβού και από τότε είμαστε αχώριστοι», σημείωσε.
Τέλος, η Αλεξία Κεφαλά μίλησε για τον χαρακτήρα του FY και τα περιστατικά έντονου θαυμασμού που έχει βιώσει από θαυμάστριές του, όσο καιρό είναι μαζί. «Στον Φίλιππο θαυμάζω την αυτοβελτίωσή του, είναι από τους λίγους που δεν υπονομεύει τις γυναίκες κλπ μέσα στα τραγούδια του, ίσα ίσα ωθεί τους άλλους στην αυτοβελτίωση να παλεύουν για τους στόχους τους. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει που συνέχεια βελτιώνει τον χαρακτήρα του. Έχουν υπάρξει σκηνικά με θαυμάστριες. Έχει τύχει στην κυριολεξία να με σπρώξει για να τον αγκαλιάσει, του πετάνε σουτιέν στη σκηνή, συμβαίνουν και αυτά σε αυτές τις δουλειές τι να πω», είπε κλείνοντας.
Σχετικά με τους κουμπάρους τους, που ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, εξήγησε: «Με τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του έχουμε επαφή κυρίως μέσω του Φίλιππου, και ο Χάρης μικρότερος έκανε ραπ. Τους θαυμάζουμε ως ζευγάρι και προσωπικότητες, θέλαμε να μας παντρέψει ένα ζευγάρι που είναι ήδη παντρεμένοι έτσι σαν μέντορες».
