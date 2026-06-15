Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Δείτε βίντεο: Ηλικιωμένη προκάλεσε χάος, διέλυσε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία, μπήκε με το σκούτερ στον δρόμο για να δει... καλύτερα
Δείτε βίντεο: Ηλικιωμένη προκάλεσε χάος, διέλυσε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία, μπήκε με το σκούτερ στον δρόμο για να δει... καλύτερα
Το ατύχημα προκάλεσε σοκ, αλλά οι περισσότεροι γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς
Μια ηλικιωμένη γυναίκα προκάλεσε μαζική σύγκρουση κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού αγώνα νέων Saarland Trofeo στη Γερμανία.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ήθελε να δει καλύτερα τους αθλητές, εκτίμησε όμως λανθασμένα την κατάσταση και μπήκε κατευθείαν στον δρόμο.
Βίντεο από τους αυτόπτες μάρτυρες δείχνει πολλούς ποδηλάτες να πέφτουν πάνω στο πλήθος.
Το ατύχημα προκάλεσε σοκ και σε πολλούς ποδηλάτες που έμειναν ξαπλωμένοι στον άσφαλτο, σε εμφανή κατάσταση σοκ. Άλλοι ποδηλάτες συνέχισαν να περνάνε δίπλα τους, καθώς συνέχιζαν τον αγώνα προς τη γραμμή τερματισμού.
«Ευτυχώς, οι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά τις θεαματικές συγκρούσεις», έγραψε κάτω από την ανάρτηση στο Instagram ο άνδρας που ανέβασε στο Διαδίκτυο το βίντεο με το περιστατικό.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι αυτονόητο ότι δεν μπαίνουμε μέσα στον δρόμο την ώρα που περνούν οι ποδηλάτες, γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές για τους ποδηλάτες και για τους θεατές
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ήθελε να δει καλύτερα τους αθλητές, εκτίμησε όμως λανθασμένα την κατάσταση και μπήκε κατευθείαν στον δρόμο.
Βίντεο από τους αυτόπτες μάρτυρες δείχνει πολλούς ποδηλάτες να πέφτουν πάνω στο πλήθος.
🚨 Wth?! 😱— Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026
An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B
«Ευτυχώς, οι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά τις θεαματικές συγκρούσεις», έγραψε κάτω από την ανάρτηση στο Instagram ο άνδρας που ανέβασε στο Διαδίκτυο το βίντεο με το περιστατικό.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι αυτονόητο ότι δεν μπαίνουμε μέσα στον δρόμο την ώρα που περνούν οι ποδηλάτες, γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές για τους ποδηλάτες και για τους θεατές
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