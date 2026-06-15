Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Την Κυριακή συζητήσαμε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, δήλωσε ο Ζελένσκι