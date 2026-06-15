Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Την Κυριακή συζητήσαμε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ
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Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.

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