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Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ
Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ
Την Κυριακή συζητήσαμε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, δήλωσε ο Ζελένσκι
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.
«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.
Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.
«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.
«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.
Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.
We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
We discussed with the U.S. and France the possibility of a meeting with Russia around the G7, with all democratic nations represented. Putin does not want it.
Yesterday,… pic.twitter.com/6NNQH8QLW8
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