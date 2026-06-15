Από τον Κορυδαλλό στη ΓΑΔΑ ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά - Δείτε βίντεο

Ο Σοφοκλής Λογοθέτης αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλάΗ πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλοςόταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεωρητικά,Εκτός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν, Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ο οποίος αναίρεσε το βούλευμα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ξεκίνησε να παρατηρείται έντονη κινητικότητα έξω από το σπίτι του.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που κατέγραψε το Orangepress, περίπου στις 18:00 το απόγευμα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ αλλά και δυνάμεις της ΟΠΚΕ βρέθηκαν έξω από το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.