Σημεία ζωής δείχνει ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα - Αγωνιώδης προσπάθεια για τη διάσωσή του
Ο άνδρας έχει εγκλωβιστεί στη σπηλιά και οι ελπίδες για να ανασυρθεί ζωντανός αναπτερώθηκαν - Τα σωστικά συνεργεία του έδωσαν οξυγόνο και ανταποκρίθηκε - Εξετάζεται το σενάριο να έψαχνε για... λίρες μαζί με άλλα άτομα
Αγώνα με το χρόνο κάνουν τα σωστικά συνεργεία στη Λάρισα για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο άνδρα που έχει παγιδευτεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.
Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα που έχει ανταποκριθεί.
Ωστόσο, όταν προσέγγισαν σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση, γεγονός που δυσκολεύει και καθυστερεί την προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης.
Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που έχει εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.
Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.
Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου. Σημειώνεται πως ένας 77χρονος, που ήταν στην παρέα των τρίων, νοσηλεύεται με δύσπνοια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο τα αυτοκίνητο της παρέας από τον Αλμυρό που βρέθηκαν στο σημείο και απομακρύνονται από γερανό της τροχαίας
Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2025
