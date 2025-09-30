Σημεία ζωής δείχνει ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα - Αγωνιώδης προσπάθεια για τη διάσωσή του

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου. Σημειώνεται πως ένας 77χρονος, που ήταν στην παρέα των τρίων, νοσηλεύεται με δύσπνοια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας