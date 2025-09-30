Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ

Το πιο καινοτόμο στοιχείο είναι η συνεργασία με την SafeToNet και το HarmBlock AI, που ανιχνεύει και μπλοκάρει γυμνό περιεχόμενο είτε σε φωτογραφίες είτε σε εφαρμογές. «Δεν μπορεί να παρακαμφθεί, είναι ενσωματωμένο βαθιά στη συσκευή», εξηγεί ο υπεύθυνος προϊόντων της HMD, Adam Ferguson.Η τάση αυτή συνοδεύεται από διαδικτυακές καμπάνιες όπως το #BringBackFlipPhones (με περισσότερες από 61 εκατ. αναφορές) και το κίνημα Smartphone Free Childhood στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις γενιές Gen Z και Gen Alpha, που μεγάλωσαν μέσα στην ψηφιακή υπερφόρτωση, τα dumbphones αποτελούν μια πολιτισμική δήλωση.Η ιδέα δεν είναι η άρνηση της τεχνολογίας αλλά η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μαζί της. Όπως τονίζει ο Tang της Light: «Το πρόβλημα δεν είναι η συσκευή, αλλά το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομίας της προσοχής».Οι κολοσσοί όπως Apple και Samsung δύσκολα θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, καθώς βασίζονται σε εφαρμογές και διαφημίσεις. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση ίσως οδηγήσει σε νέες υβριδικές λύσεις, με λειτουργίες ελέγχου περιεχομένου ή περιορισμό χρήσης.Ο Petter Neby το συνοψίζει χαρακτηριστικά: «Δεν είναι εύκολο να είσαι νάνος ανάμεσα σε γίγαντες. Αλλά έχουμε υποχρέωση να δράσουμε, γιατί η βιομηχανία αυτή είναι η πιο σημαντική στον κόσμο».Η άνοδος των dumbphones δεν είναι απλώς νοσταλγία για την εποχή των Nokia. Αντικατοπτρίζει μια παγκόσμια ανάγκη για ισορροπία απέναντι στην υπερβολική χρήση τεχνολογίας. Από τις premium συσκευές των μικρών εταιρειών μέχρι τα εργαλεία γονικού ελέγχου της HMD, το μήνυμα είναι σαφές: οι καταναλωτές ζητούν έλεγχο, απλότητα και υγιέστερη σχέση με τις οθόνες.