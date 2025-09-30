«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού ξεκίνησε, με δύο ψαράδες να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και την οικογένεια να μιλά για συγκάλυψη - «Π άλεψε με δυο τρομοκρατικά άτομα, που είχαν μένος εναντίον του» - «Οι κατηγορούμενοι είναι το φόβητρο του Ευβοϊκού»