Προεδρικές εκλογές για τις αρχές του 2027 προκήρυξε στην Παλαιστινιακή Αρχή ο Μαχμούντ Αμπάς

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Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, σύμφωνα με το γραφείο του.δεν διευκρίνισε εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του.Ο Αμπάς είχε εκλεγεί στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Γιάσερ Αραφάτ. Η θητεία του θα διαρκούσε τέσσερα χρόνια, ωστόσοκαι κυβερνά με διατάγματα, κάτι για το οποίο δέχεται επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.Σε άλλη ανακοίνωση της προεδρίας, ο Αμπάς υπογράμμισε ότι είναι «απολύτως έτοιμος να οργανώσει τις εκλογές του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου τον Νοέμβριο, που περιλαμβάνουν τις γενικές βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη καθώς και τις εκλογές στο εξωτερικό».Το Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο είναι το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ). Τα μέλη της προέρχονται από παλαιστινιακά εδάφη και τη διασπορά.Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη. Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς τις είχε κερδίσει, επικρατώντας του κινήματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, το οποίο κυριαρχούσε προηγουμένως στην παλαιστινιακή πολιτική ζωή.Το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής,Η διοργάνωση εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτεί η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.Το 2021, ο Αμπάς είχε ανακοινώσει βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν αντίστοιχα τον Μάιο και τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς αλλά στη συνέχεια αναβλήθηκαν επ΄αόριστον λόγω της απουσίας εγγυήσεων που θα επέτρεπαν την ψηφοφορία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενο έδαφος από το Ισραήλ από το 1967.Τον περασμένο Απρίλιο οι Παλαιστίνιοι κλήθηκαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων στη Δυτική Όχθη, στην πρώτη ψηφοφορία που οργανώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.