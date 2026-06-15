Τραγωδία στην Αδριατική: Τέσσερις νεκροί σε σύγκρουση καταμαράν με ιστιοφόρο στην Κροατία, δείτε βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αδριατική, έπειτα από σύγκρουση ανάμεσα σε καταμαράν και ιστιοφόρο που σημειώθηκε την Κυριακή, ανάμεσα στα τουριστικά νησιά Μπρακ και Σόλτα