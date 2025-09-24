Κέιτι Πέρι: Η ανάρτηση λίγο μετά τον χωρισμό από τον Ορλάντο Μπλουμ - «Γιορτάζουμε τις νίκες και αναλογιζόμαστε τις απώλειες»
Nα είμαστε περήφανοι και να νιώθουμε γαλήνη με το πόσο καλά προσπαθήσαμε σε αυτόν τον ατελή κόσμο, αναφέρει η τραγουδίστρια
Μια ανάρτηση μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Κέιτι Πέρι, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία του άλμπουμ της «143». Η 40χρονη τραγουδίστρια έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς, που όπως παραδέχτηκε ήταν «σαν τρενάκι τρόμου», μιλώντας ανοιχτά για τις επαγγελματικές δυσκολίες, τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι συνεργασίες της, την κριτική που δέχτηκε στις εμφανίσεις της, αλλά και τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ μετά από έξι χρόνια αρραβώνα.
Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της τους οποίους αποκαλεί «KatyCats», η Κέιτι Πέρι σημείωσε πως το άλμπουμ ήταν ένας τρόπος να ξανασυνδεθεί με το κοινό της, παρά τις αντιξοότητες. «Γιορτάζουμε τις νίκες και αναλογιζόμαστε τις απώλειες. Όλα είναι πολύτιμα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε μαζί για τα επόμενα χρόνια και στο τέλος όλων αυτών να είμαστε περήφανοι και να νιώθουμε γαλήνη με το πόσο καλά προσπαθήσαμε σε αυτόν τον ατελή κόσμο», έγραψε. Στη συνέχεια της δημοσίευσής της, παραδέχτηκε ότι συχνά αναρωτιέται αν αγαπά πραγματικά τον εαυτό της: «Σήμερα η απάντηση είναι ναι. Είμαι περήφανη για το πού βρίσκομαι».
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στην πορεία σχεδόν 20 ετών στη μουσική βιομηχανία, τονίζοντας πως έχει υπάρξει «αγαπημένη, δοκιμασμένη και κρινόμενη» και ότι μέσα από όλα συνεχίζει να αντλεί δύναμη: «Ακόμη κι όταν πέφτει κορώνα ή γράμματα, εγώ συνεχίζω να κάνω ευχές».
Η ανάρτησή της συνοδευόταν από φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της δημιουργίας του άλμπουμ, στιγμές από την περιοδεία της με τίτλο Lifetimes Tour και προσωπικά καρέ.
Το μήνυμα της Κέιτι Πέρι ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό τους, διαβεβαιώνοντας πως οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι με κοινό στόχο την ανατροφή της 5χρονης κόρης τους, Ντέιζι Νταβ.
Katy Perry talks 'losses' and being 'tested' after Orlando Bloom split and album backlash in emotional post https://t.co/xZJ1ULj0Yz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2025
