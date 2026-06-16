Πέθανε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem σε ηλικία 35 ετών
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Τουρκία Ηθοποιός

Πέθανε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem σε ηλικία 35 ετών

Ως αιτία θανάτου αναφέρεται η καρδιακή προσβολή

Πέθανε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem σε ηλικία 35 ετών
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε ηλικία 35 ετών πέθανε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece İrtem, γνωστή από τον ρόλο της ως Işıl στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Kızılcık Şerbeti».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικηγόρου της, η ηθοποιός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, ενώ στο χώρο βρισκόταν η μητέρα της. Τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για πιθανή καρδιακή προσβολή, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από αναρτήσεις και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα social media σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της Irtem.


Ποια ήταν η Ece İrtem

Η Ece İrtem είχε γεννηθεί στις 14 Ιουνίου 1991, γιορτάζοντας τα 35α γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν πεθάνει. Η ίδια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Kızılcık Şerbeti» («Cranberry Sorbet»), η οποία καταγράφει τις συγκρούσεις ανάμεσα σε κοσμικές και συντηρητικές οικογένειες.


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Αποφοίτησε το 2014 από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Εκτέλεσης του Πανεπιστημίου Yaşar, ενώ στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στην Κωνσταντινούπολη. Η τηλεοπτική της πορεία ξεκίνησε την ίδια χρονιά, με συμμετοχές σε σειρές όπως «Yeni Gelin», «Bay Yanlış», «Mahkum», «Yasak Elma» και «Sandık Kokusu», ενώ στον κινηματογράφο είχε εμφανιστεί στις ταινίες «Zengo» και στο θρίλερ του Netflix «10 Days of a Curious Man».

Ιωάννα Μαρίνου
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