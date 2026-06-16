Λένα Μαντά για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του συζύγου της: Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο, αλλά σήμερα το θηρίο ξύπνησε
Λένα Μαντά για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του συζύγου της: Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο, αλλά σήμερα το θηρίο ξύπνησε
Έμαθα να ζω χωρίς εσένα, αναφέρει η συγγραφέας σε ανάρτησή της
Δύο χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του συζύγου της Λένας Μαντά και εκείνη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media για να τον τιμήσει. Η συγγραφέας θυμήθηκε τη στιγμή που είδε τον άντρα της να φεύγει από τη ζωή και μοιράστηκε τα συναισθήματά της.
Αν και έχει μάθει να διαχειρίζεται την απουσία του και τον πόνο που αυτή φέρει, σήμερα που είναι η επέτειος του θανάτου του, «το θηρίο ξύπνησε», όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι θα σταθεί και πάλι στα πόδια της.
Η Λένα Μαντά συνόδευσε το κείμενο που έγραψε για τον σύζυγό της, με αφορμή τη σημερινή μέρα, με φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμες της κοινής τους πορείας, όπως γενέθλια, βόλτες και ταξίδια με τα παιδιά τους.
Πιο αναλυτικά, η συγγραφέας ανέφερε στην ανάρτησή της: «Δύσκολη η σημερινή μέρα. Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν, σου κρατούσα το χέρι και σε έβλεπα να φεύγεις. Μετρούσα κάθε χτύπο της καρδιάς σου μέχρι που σταμάτησε. Συνεχίζω Μαντάκο μου. Με βλέπεις; Έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έμαθα να ζω μόνη. Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο. Όχι σήμερα όμως. Σήμερα το θηρίο ξύπνησε. Είναι σαν να σε έχασα μόλις πριν από λίγο. Αύριο θα είμαι πάλι έτοιμη να αρχίσω από την αρχή. Πιο δυνατή. Όπως ήξερες ότι είμαι και με καμάρωνες. Από αύριο όμως».
Δείτε την ανάρτησή της
Αν και έχει μάθει να διαχειρίζεται την απουσία του και τον πόνο που αυτή φέρει, σήμερα που είναι η επέτειος του θανάτου του, «το θηρίο ξύπνησε», όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι θα σταθεί και πάλι στα πόδια της.
Η Λένα Μαντά συνόδευσε το κείμενο που έγραψε για τον σύζυγό της, με αφορμή τη σημερινή μέρα, με φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμες της κοινής τους πορείας, όπως γενέθλια, βόλτες και ταξίδια με τα παιδιά τους.
Πιο αναλυτικά, η συγγραφέας ανέφερε στην ανάρτησή της: «Δύσκολη η σημερινή μέρα. Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν, σου κρατούσα το χέρι και σε έβλεπα να φεύγεις. Μετρούσα κάθε χτύπο της καρδιάς σου μέχρι που σταμάτησε. Συνεχίζω Μαντάκο μου. Με βλέπεις; Έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έμαθα να ζω μόνη. Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο. Όχι σήμερα όμως. Σήμερα το θηρίο ξύπνησε. Είναι σαν να σε έχασα μόλις πριν από λίγο. Αύριο θα είμαι πάλι έτοιμη να αρχίσω από την αρχή. Πιο δυνατή. Όπως ήξερες ότι είμαι και με καμάρωνες. Από αύριο όμως».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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