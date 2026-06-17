Συντριβή ουκρανικού Su-24 με δύο νεκρούς πιλότους
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Ουκρανία Συντριβή αεροσκάφους

Συντριβή ουκρανικού Su-24 με δύο νεκρούς πιλότους

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της δυτικής Ουκρανίας

Συντριβή ουκρανικού Su-24 με δύο νεκρούς πιλότους
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Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, περιοχή που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.



Σε ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία γνωστοποίησε ότι και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους.



Οι ουκρανικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη συντριβή του Su-24.
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