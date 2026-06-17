Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συντριβή ουκρανικού Su-24 με δύο νεκρούς πιλότους
Συντριβή ουκρανικού Su-24 με δύο νεκρούς πιλότους
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της δυτικής Ουκρανίας
Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, περιοχή που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.
Σε ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία γνωστοποίησε ότι και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους.
Οι ουκρανικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη συντριβή του Su-24.
Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, περιοχή που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.
NEW: A Ukrainian military aircraft, reportedly a MiG-29 fighter jet, crashed in Ukraine's Khmelnytskyi region.— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Details about the cause and the pilot's status have not yet been confirmed. pic.twitter.com/ZzxzDl4D00
Σε ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία γνωστοποίησε ότι και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους.
A Ukrainian Su-24 tactical aircraft and Storm Shadow carrier crashed in the Khmelnytskyi region shortly after taking off from Starokostiantyniv Air Base.— VolgaLad (@cym27s) June 16, 2026
Both crew members, the pilot and navigator, were killed pic.twitter.com/BOTsoTXsTa
Οι ουκρανικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη συντριβή του Su-24.
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