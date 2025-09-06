Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι: «Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο»
Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι: «Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο»
Το ζευγάρι έβαλε τέλος στη σχέση του μετά από σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας
Για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια ο Ορλάντο Μπλουμ. Το ζευγάρι χώρισε, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας. Εμφανιζόμενος στην εκπομπή Today για την προώθηση της νέας του ταινίας «The Cut», ο 47χρονος ηθοποιός τόνισε πως, παρά τον χωρισμό, παραμένει ευγνώμων για ό,τι έζησαν μαζί.
«Είμαι καλά, είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαστε καλά, θα είμαστε καλά. Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο». Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2016, χώρισε για πρώτη φορά το 2017 και επανασυνδέθηκε το 2018, με τον Ορλάντο Μπλουμ να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Τον Αύγουστο του 2020 απέκτησαν την κόρη τους, Ντέιζι.
Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους κυκλοφόρησαν στα τέλη Ιουνίου, όταν ο ηθοποιός εμφανίστηκε μόνος του στον γάμο του Τζεφ Μπέζος στη Βενετία. Στις 3 Ιουλίου ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού τους, με το ζευγάρι να τονίζει πως θα συνεχίσουν ενωμένοι για την ανατροφή της κόρης τους. «Η προτεραιότητά μας ήταν και θα είναι πάντα η κόρη μας», σημείωσαν.
Μετά τον χωρισμό τους, η Κέιτι Πέρι εθεάθη να δειπνεί με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, γεγονός που τροφοδότησε φήμες για νέα σχέση. Ο ίδιος μάλιστα εθεάθη λίγο αργότερα μαζί με την κόρη του σε συναυλία της στο Μόντρεαλ.
Ο Ορλάντο Μπλουμ έχει ακόμη έναν γιο, τον 14χρονο Φλιν, από τον γάμο του με το μοντέλο Μιράντα Κερ. Η ίδια, σχολιάζοντας πρόσφατα τον χωρισμό του πρώην της με την Κέιτι Πέρι, δήλωσε: «Είμαστε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια. Η Κέιτι είναι υπέροχη και αγαπώ τον Ορλάντο. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει υγιής συν-γονεϊκή σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Είμαι καλά, είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαστε καλά, θα είμαστε καλά. Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο». Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2016, χώρισε για πρώτη φορά το 2017 και επανασυνδέθηκε το 2018, με τον Ορλάντο Μπλουμ να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Τον Αύγουστο του 2020 απέκτησαν την κόρη τους, Ντέιζι.
Orlando Bloom finally addresses Katy Perry split and says he's 'so grateful' https://t.co/bxjfB0aw5k pic.twitter.com/svBkqXA5jZ— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 6, 2025
Μετά τον χωρισμό τους, η Κέιτι Πέρι εθεάθη να δειπνεί με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, γεγονός που τροφοδότησε φήμες για νέα σχέση. Ο ίδιος μάλιστα εθεάθη λίγο αργότερα μαζί με την κόρη του σε συναυλία της στο Μόντρεαλ.
Ο Ορλάντο Μπλουμ έχει ακόμη έναν γιο, τον 14χρονο Φλιν, από τον γάμο του με το μοντέλο Μιράντα Κερ. Η ίδια, σχολιάζοντας πρόσφατα τον χωρισμό του πρώην της με την Κέιτι Πέρι, δήλωσε: «Είμαστε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια. Η Κέιτι είναι υπέροχη και αγαπώ τον Ορλάντο. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει υγιής συν-γονεϊκή σχέση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE