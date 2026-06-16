Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το Maestro δεν ήταν άλλο ένα πρότζεκτ, πέντε χρόνια τώρα ήταν όλη μου η ζωή
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το Maestro δεν ήταν άλλο ένα πρότζεκτ, πέντε χρόνια τώρα ήταν όλη μου η ζωή
Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά, έγραψε ο δημιουργός της σειράς, ανακοινώνοντας το τέλος των γυρισμάτων για την τελευταία σεζόν
Τα γυρίσματα του τρίτου και τελευταίου κύκλου του Maestro ολοκληρώθηκαν, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να δηλώνει πως η σειρά υπήρξε ολόκληρη τη ζωή του τα τελευταία πέντε χρόνια.
Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram ο δημιουργός του πρότζεκτ υπογράμμισε τη χημεία που ένωσε τους ηθοποιούς, το συνεργείο και τους ανθρώπους της παραγωγής σε μία «οικογένεια». Χάρη σε αυτή, τόνισε το Maestro αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Για εκείνον δε θα αποτελεί πάντα μία δουλειά που τον κάνει περήφανο.
Στην ανάρτησή του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η ''χημεία''. Στην περίπτωση του Μαέστρο η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς-συνεργείο-παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από πέντε χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς. Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ήταν όλη μου η ζωή, πέντε χρόνια τώρα. Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά».
Εκφράζοντας την περηφάνια του, σημείωσε ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη σχέση που έχτισαν οι συντελεστές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό. Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτήν την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς. Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω. Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Maestro».
Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για το Maestro
Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram ο δημιουργός του πρότζεκτ υπογράμμισε τη χημεία που ένωσε τους ηθοποιούς, το συνεργείο και τους ανθρώπους της παραγωγής σε μία «οικογένεια». Χάρη σε αυτή, τόνισε το Maestro αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Για εκείνον δε θα αποτελεί πάντα μία δουλειά που τον κάνει περήφανο.
Στην ανάρτησή του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η ''χημεία''. Στην περίπτωση του Μαέστρο η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς-συνεργείο-παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από πέντε χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς. Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ήταν όλη μου η ζωή, πέντε χρόνια τώρα. Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά».
Εκφράζοντας την περηφάνια του, σημείωσε ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη σχέση που έχτισαν οι συντελεστές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό. Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτήν την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς. Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω. Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Maestro».
Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για το Maestro
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