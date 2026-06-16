Ιουλία Καραπατάκη: Όταν μου είπαν ότι με θέλουν στην μπάντα του Σωκράτη Μάλαμα νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα, κόντεψα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο
Ιουλία Καραπατάκη: Όταν μου είπαν ότι με θέλουν στην μπάντα του Σωκράτη Μάλαμα νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα, κόντεψα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως μαζί με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου την ανακάλυψαν τυχαία από το Youtube
Το κεφάλι της στον τοίχο κόντεψε να χτυπήσει η Ιουλία Καραπατάκη όταν της είπαν πως την ήθελαν στη μπάντα του Σωκράτη Μάλαμα, καθώς νόμιζε ότι της έκαναν πλάκα.
Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη 16 Ιουνίου, εξήγησε αρχικά πως ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου την ανακάλυψαν τυχαία από το YouTube και δήλωσε πως τη στιγμή που ο πρώτος της ζήτησε να συνεργαστούν, έπαθε τεράστιο σοκ.
Η Ιουλία Καραπατάκη είπε χαρακτηριστικά: «Νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα, έπαθα σοκ. Θυμάμαι πώς ένιωσα. Βρήκα μία αναπάντητη από έναν αριθμό -εγώ έχω πρόβλημα με το κινητό, δεν σηκώνω ξένα νούμερα- και πώς έγινε εκείνη τη στιγμή και πήρα τηλέφωνο πίσω και μου είπαν "καλησπέρα, είμαστε από το γραφείο του κύριου Μάλαμα και ενδιαφέρεται να σας γνωρίσει για μία συνεργασία". Κόντεψα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω "αποκλείεται να συμβαίνει αυτό, κάποιος μου κάνει πλάκα", αλλά ήταν αληθινό».
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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητά της, επισημαίνοντας πως δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εγώ με τα social δυσκολεύομαι και δεν καταλαβαίνω την κακία που έχουν μέσα τους», ανέφερε. Παρόλα αυτά, χαίρεται όταν ο κόσμος την πλησιάζει από κοντά, παρόλο που ακόμα της φαίνεται απίστευτο: «Μου φαίνεται απίστευτο ότι μπορεί να πάω για έναν καφέ και να μου ζητήσουν να βγάλω φωτογραφία. Ακόμα και τώρα», δήλωσε.
Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη 16 Ιουνίου, εξήγησε αρχικά πως ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου την ανακάλυψαν τυχαία από το YouTube και δήλωσε πως τη στιγμή που ο πρώτος της ζήτησε να συνεργαστούν, έπαθε τεράστιο σοκ.
Η Ιουλία Καραπατάκη είπε χαρακτηριστικά: «Νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα, έπαθα σοκ. Θυμάμαι πώς ένιωσα. Βρήκα μία αναπάντητη από έναν αριθμό -εγώ έχω πρόβλημα με το κινητό, δεν σηκώνω ξένα νούμερα- και πώς έγινε εκείνη τη στιγμή και πήρα τηλέφωνο πίσω και μου είπαν "καλησπέρα, είμαστε από το γραφείο του κύριου Μάλαμα και ενδιαφέρεται να σας γνωρίσει για μία συνεργασία". Κόντεψα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω "αποκλείεται να συμβαίνει αυτό, κάποιος μου κάνει πλάκα", αλλά ήταν αληθινό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητά της, επισημαίνοντας πως δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εγώ με τα social δυσκολεύομαι και δεν καταλαβαίνω την κακία που έχουν μέσα τους», ανέφερε. Παρόλα αυτά, χαίρεται όταν ο κόσμος την πλησιάζει από κοντά, παρόλο που ακόμα της φαίνεται απίστευτο: «Μου φαίνεται απίστευτο ότι μπορεί να πάω για έναν καφέ και να μου ζητήσουν να βγάλω φωτογραφία. Ακόμα και τώρα», δήλωσε.
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