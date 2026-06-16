Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι απέβαλε έξι μήνες αφότου ξεκίνησε η σχέση της με τον Τράβις Μπάρκερ
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι απέβαλε έξι μήνες αφότου ξεκίνησε η σχέση της με τον Τράβις Μπάρκερ
Ήμασταν συντετριμμένοι, κλαίγαμε για μέρες, εκμυστηρεύτηκε η τηλεπερσόνα
Σε μία αποκάλυψη προχώρησε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, αναφέροντας ότι είχε αποβάλλει έξι μήνες, αφότου ξεκίνησε η σχέση της με τον Τράβις Μπάρκερ.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2022, μίλησε για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλειά του στο ντοκιμαντέρ του μουσικού «Travis Barker: Louder Than Fear», το οποίο έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.
Η 47χρονη τηλεπερσόνα βρισκόταν στο κοινό, καθώς ο 50χρονος σύζυγός της παρουσίασε την ταινία του στο φεστιβάλ. Πλάνα που εξασφάλισε το Us Weekly δείχνουν το ζευγάρι να αποκαλύπτει ότι η Κόρτνεϊ έμεινε έγκυος έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους, το 2021.
Οι δυο τους έμαθαν ότι περίμεναν κορίτσι και ήθελαν να της δώσουν το όνομα Tulip. Ωστόσο, όταν η Κόρτνεϊ βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, ενημερώθηκαν από τον γιατρό ότι η καρδιά του μωρού τους είχε σταματήσει να χτυπά. «Όταν χάσαμε το μωρό, ήμασταν συντετριμμένοι. Κλαίγαμε για μέρες», εξομολογείται η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.
Η νέα ταινία περιλαμβάνει επίσης πλάνα από τις πέντε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στις οποίες υποβλήθηκε το ζευγάρι μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών.
Η Καρντάσιαν και ο ντράμερ των Blink-182 δήλωσαν ότι τον Μάιο του 2023 είχαν «τελειώσει οριστικά» με την εξωσωματική γονιμοποίηση και ήθελαν να αποκτήσουν παιδί με φυσικό τρόπο. Τον επόμενο μήνα όμως, εκείνη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια συναυλίας των Blink-182 στο Λος Άντζελες, ενώ ο γιος τους, Ρόκι, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2022, μίλησε για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλειά του στο ντοκιμαντέρ του μουσικού «Travis Barker: Louder Than Fear», το οποίο έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.
Η 47χρονη τηλεπερσόνα βρισκόταν στο κοινό, καθώς ο 50χρονος σύζυγός της παρουσίασε την ταινία του στο φεστιβάλ. Πλάνα που εξασφάλισε το Us Weekly δείχνουν το ζευγάρι να αποκαλύπτει ότι η Κόρτνεϊ έμεινε έγκυος έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους, το 2021.
Kourtney Kardashian and Travis Barker reveal they suffered a devastating miscarriage six months into their relationship https://t.co/06wWqRcYuA— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2026
Η νέα ταινία περιλαμβάνει επίσης πλάνα από τις πέντε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στις οποίες υποβλήθηκε το ζευγάρι μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών.
Η Καρντάσιαν και ο ντράμερ των Blink-182 δήλωσαν ότι τον Μάιο του 2023 είχαν «τελειώσει οριστικά» με την εξωσωματική γονιμοποίηση και ήθελαν να αποκτήσουν παιδί με φυσικό τρόπο. Τον επόμενο μήνα όμως, εκείνη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια συναυλίας των Blink-182 στο Λος Άντζελες, ενώ ο γιος τους, Ρόκι, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.
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