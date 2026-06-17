«Ήταν σουρεαλιστικό»: Πώς περιγράφουν οι 60χρονοι Βρετανοί ιστιοπλόοι τα πυρά από ρωσική φρεγάτα στη Μάγχη
«Ήταν σουρεαλιστικό»: Πώς περιγράφουν οι 60χρονοι Βρετανοί ιστιοπλόοι τα πυρά από ρωσική φρεγάτα στη Μάγχη
Το ζευγάρι των συνταξιούχων υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν σε πορεία σύγκρουσης όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί - Τι λένε Λονδίνο και Μόσχα
Ως «σουρεαλιστική» περιέγραψαν την εμπειρία τους δύο Βρετανοί συνταξιούχοι που επέβαιναν σε ιστιοφόρο στη Μάγχη, όταν ρωσική φρεγάτα άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά στο σκάφος τους. Μιλώντας στο BBC, αμφισβήτησαν την εκδοχή της Μόσχας ότι πλησίαζαν επικίνδυνα το πολεμικό πλοίο και υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό μέχρι τη στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
Μιλώντας στην εκπομπή BBC Newsnight, η Τζέιν Κέλβεϊ περιέγραψε τη στιγμή που το ρωσικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να επικοινωνήσει με το ιστιοφόρο τους, το «Bright Future».
«Το πολεμικό πλοίο έδωσε πέντε ηχητικά σήματα με τη σειρήνα του, που σημαίνει “μας έχετε δει;”», ανέφερε. «Αμέσως στρίψαμε δύο μοίρες προς τα αριστερά ώστε να καταλάβουν ότι είχαμε δει το πλοίο και αλλάζαμε σκόπιμα πορεία».
Σύμφωνα με την ίδια, περίπου ένα λεπτό αργότερα ακολούθησαν άλλα πέντε ηχητικά σήματα και στη συνέχεια ακούστηκαν τέσσερις έως πέντε πυροβολισμοί από ελαφρύ οπλισμό.
«Δεν στόχευαν εμάς. Πιστεύουμε ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά που ρίχτηκαν στον αέρα», είπε.
«Σε καμία περίπτωση δεν ήμασταν σε πορεία σύγκρουσης. Από τη δική μας πλευρά δεν υπήρχε κανένα περιστατικό μέχρι τη στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε.
Από την πλευρά του, ο Άλαν Κέλβεϊ χαρακτήρισε τα πυρά «αχρείαστα», ενώ το ζευγάρι ανέφερε ότι λίγο αργότερα βρετανικό πολεμικό σκάφος προσέγγισε το ιστιοφόρο για να ελέγξει την κατάσταση του πληρώματος.
Πώς περιγράφουν το περιστατικόΗ Τζέιν και ο Άλαν Κέλβεϊ έπλεαν το πρωί της Τρίτης περίπου 23 μίλια από τις ακτές της Νήσου Γουάιτ, όταν ήρθαν σε κοντινή επαφή με τη ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς».
Μιλώντας στην εκπομπή BBC Newsnight, η Τζέιν Κέλβεϊ περιέγραψε τη στιγμή που το ρωσικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να επικοινωνήσει με το ιστιοφόρο τους, το «Bright Future».
“We were definitely not on a collision course.”— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 16, 2026
“We were going to miss them.”
British couple Jane and Alan Kelvey detail their experience when their yacht had warning shots fired near it by a Russian warship in the English Channel.#Newsnight pic.twitter.com/nMUZnU4jie
«Το πολεμικό πλοίο έδωσε πέντε ηχητικά σήματα με τη σειρήνα του, που σημαίνει “μας έχετε δει;”», ανέφερε. «Αμέσως στρίψαμε δύο μοίρες προς τα αριστερά ώστε να καταλάβουν ότι είχαμε δει το πλοίο και αλλάζαμε σκόπιμα πορεία».
Σύμφωνα με την ίδια, περίπου ένα λεπτό αργότερα ακολούθησαν άλλα πέντε ηχητικά σήματα και στη συνέχεια ακούστηκαν τέσσερις έως πέντε πυροβολισμοί από ελαφρύ οπλισμό.
«Δεν στόχευαν εμάς. Πιστεύουμε ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά που ρίχτηκαν στον αέρα», είπε.
«Δεν υπήρχε περιστατικό μέχρι να αρχίσουν οι πυροβολισμοί»Η Τζέιν Κέλβεϊ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το ιστιοφόρο βρισκόταν σε πορεία σύγκρουσης με τη φρεγάτα.
«Σε καμία περίπτωση δεν ήμασταν σε πορεία σύγκρουσης. Από τη δική μας πλευρά δεν υπήρχε κανένα περιστατικό μέχρι τη στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε.
Από την πλευρά του, ο Άλαν Κέλβεϊ χαρακτήρισε τα πυρά «αχρείαστα», ενώ το ζευγάρι ανέφερε ότι λίγο αργότερα βρετανικό πολεμικό σκάφος προσέγγισε το ιστιοφόρο για να ελέγξει την κατάσταση του πληρώματος.
Η εκδοχή της ΡωσίαςΤο ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το βρετανικό ιστιοφόρο πραγματοποιούσε «επικίνδυνη προσέγγιση» προς τη φρεγάτα.
Σύμφωνα με τη Μόσχα, το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το ιστιοφόρο μέσω ασυρμάτου και εκτόξευσε προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν χρησιμοποιήσει τυφέκια για να ρίξει προειδοποιητικά πυρά μπροστά από την πορεία του σκάφους.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι οι ενέργειες του πληρώματος έγιναν «σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας».
Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο προσπαθούσε να επισημάνει πως το ιστιοφόρο παρασυρόταν και δεν κινούνταν με κινητήρια ισχύ, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες ελιγμών του και ενδεχομένως αύξανε τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC: «Ύστερα από προσπάθειες επικοινωνίας με βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, η “Γκριγκόροβιτς” προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά. Δεν στρέφονταν κατά του σκάφους και στόχος τους ήταν να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση».
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με τις αναφορές των επιβαινόντων, τα προειδοποιητικά πυρά ερρίφθησαν από απόσταση περίπου 500 γιάρδων, δηλαδή 457 μέτρων.
Η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» παρακολουθούνταν από το HMS Mersey στο πλαίσιο συνήθους επιχείρησης του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ μετά το συμβάν στο σημείο στάλθηκε λέμβος από το HMS Tyne για να συλλέξει πληροφορίες και να διαπιστώσει την κατάσταση του πληρώματος.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι οι ενέργειες του πληρώματος έγιναν «σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας».
Τι λένε οι βρετανικές αρχέςΤο BBC αναφέρει ότι το μικρό ιστιοφόρο, το οποίο δεν διέθετε μηχανή, είχε παρασυρθεί προς τη φρεγάτα λόγω των καιρικών συνθηκών και της ομίχλης μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο προσπαθούσε να επισημάνει πως το ιστιοφόρο παρασυρόταν και δεν κινούνταν με κινητήρια ισχύ, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες ελιγμών του και ενδεχομένως αύξανε τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC: «Ύστερα από προσπάθειες επικοινωνίας με βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, η “Γκριγκόροβιτς” προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά. Δεν στρέφονταν κατά του σκάφους και στόχος τους ήταν να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση».
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με τις αναφορές των επιβαινόντων, τα προειδοποιητικά πυρά ερρίφθησαν από απόσταση περίπου 500 γιάρδων, δηλαδή 457 μέτρων.
Η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» παρακολουθούνταν από το HMS Mersey στο πλαίσιο συνήθους επιχείρησης του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ μετά το συμβάν στο σημείο στάλθηκε λέμβος από το HMS Tyne για να συλλέξει πληροφορίες και να διαπιστώσει την κατάσταση του πληρώματος.
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