Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κάκαρης
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κάκαρης
Ο διεθνής φουνταριστός αποχωρεί για τη Φερεντσβάρος μετά τη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά
"Τίτλοι τέλους" έπεσαν και τυπικά στη δεύτερη θητεία του Κώστα Κάκαρη στον Ολυμπιακό. Ο κατά κοινή παραδοχή κορυφαίος φουνταριστός του παγκόσμιου πόλο αποχωρεί από τους "ερυθρόλευκους", καθώς εδώ και καιρό έχει συμφωνήσει με τη Φερεντσβάρος, από την οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας με ανακοίνωσή τους αποχαιρέτησαν τον 27χρονο διεθνή, τονίζοντας ότι "... τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του, Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας πέντε νταμπλ και δύο Super Cup στις δύο «θητείες» του".
Ο Κάκαρης εντάχθηκε αρχικά στον Ολυμπιακό το 2018 και έπαιξε για τρία χρόνια, πριν φύγει στο εξωτερικό, πρώτα στη Γιουγκ Ντουμορόβνικ και εν συνεχεία στην Προ Ρέκο. Το κολακαίρι του 2024, με την ιταλική ομάδα να αντιμετωπίζει το φάσμα της διάλυσης, αποχώρησε από τη Γένοβα και επέστρεψε στον Πειραιά, απ΄ όπου αποχωρεί εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό τη Βουδαπέστη.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας με ανακοίνωσή τους αποχαιρέτησαν τον 27χρονο διεθνή, τονίζοντας ότι "... τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του, Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας πέντε νταμπλ και δύο Super Cup στις δύο «θητείες» του".
Ο Κάκαρης εντάχθηκε αρχικά στον Ολυμπιακό το 2018 και έπαιξε για τρία χρόνια, πριν φύγει στο εξωτερικό, πρώτα στη Γιουγκ Ντουμορόβνικ και εν συνεχεία στην Προ Ρέκο. Το κολακαίρι του 2024, με την ιταλική ομάδα να αντιμετωπίζει το φάσμα της διάλυσης, αποχώρησε από τη Γένοβα και επέστρεψε στον Πειραιά, απ΄ όπου αποχωρεί εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό τη Βουδαπέστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα