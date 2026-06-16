Ραμόνα Βλαντή: Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και με θέλει στην τηλεόραση
Ραμόνα Βλαντή: Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και με θέλει στην τηλεόραση
Θέλει την άποψή μου, συμπλήρωσε η νικήτρια του My Style Rocks
Την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου υποστήριξε πως έχει η Ραμόνα Βλαντή, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο παρουσίας της στην τηλεόραση. Η νικήτρια του My Style Rocks τόνισε ότι είναι ανοιχτή σε τηλεοπτικές προτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν συμφέρουσες. Όπως είπε άλλωστε, πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να τη δουν σε κάποια παραγωγή.
Η Ραμόνα Βλαντή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να αποτελέσει μέρος κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος. Αφού τόνισε πως δεν γνωρίζει πώς μία γυναίκα εξασφαλίζει θέση στην τηλεόραση, δήλωσε θετική σε κάποια πρόταση που θα την έφερνε στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με την ίδια, και ο κόσμος θα το ήθελε, αφού είναι ιδιαίτερα αγαπητή.
«Δεν έχω καταλάβει το πώς παίρνει κάθε γυναίκα τις θέσεις. Έχω ακούσει ότι καθεμία έχει χορηγούς ας πούμε. Εγώ δεν έχω χορηγούς. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει στο κανάλι και στο συγκεκριμένο σόου και εκείνη, τι θα φέρει και εκείνη μαζί της, μένοντας εκεί. Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι ότι με αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και ότι με θέλει ο κόσμος. Θέλει την άποψή μου. Δεν θα πω ''όχι σε μία τηλεοπτική πρόταση, αλλά πρέπει να με συμφέρει να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η παίκτρια του My Style Rocks, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Η Ραμόνα Βλαντή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να αποτελέσει μέρος κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος. Αφού τόνισε πως δεν γνωρίζει πώς μία γυναίκα εξασφαλίζει θέση στην τηλεόραση, δήλωσε θετική σε κάποια πρόταση που θα την έφερνε στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με την ίδια, και ο κόσμος θα το ήθελε, αφού είναι ιδιαίτερα αγαπητή.
«Δεν έχω καταλάβει το πώς παίρνει κάθε γυναίκα τις θέσεις. Έχω ακούσει ότι καθεμία έχει χορηγούς ας πούμε. Εγώ δεν έχω χορηγούς. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει στο κανάλι και στο συγκεκριμένο σόου και εκείνη, τι θα φέρει και εκείνη μαζί της, μένοντας εκεί. Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι ότι με αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και ότι με θέλει ο κόσμος. Θέλει την άποψή μου. Δεν θα πω ''όχι σε μία τηλεοπτική πρόταση, αλλά πρέπει να με συμφέρει να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η παίκτρια του My Style Rocks, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
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