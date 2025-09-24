Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Η χρυσή ευκαιρία Κιέβου και Προθύμων και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Ο πιο βαρύς χειμώνας του πολέμου

Επικρίνει ευρωπαϊκά κράτη που συνεχίζουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, λέγοντας ότι «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους».Μετά από νέα συνάντηση με τον Ζελένσκι, κάνει στροφή: δηλώνει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κερδίσει πίσω «όλα τα εδάφη της», συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Χαρακτηρίζει τη ρωσική εκστρατεία «μακρόσυρτη και αναποτελεσματική» και καλεί την Ευρώπη να σταματήσει άμεσα τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.Ο Τραμπ για πρώτη φορά μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του επιλέγει να κάνει μία τόσο δυναμική υπέρ της Ουκρανίας κίνηση. Είναι τέτοια η αλλαγή που ακόμη και στελέχη πολύ κοντά του – όπως ο– φαίνεται να σάστισαν από τις λέξεις και την επιλογή του Προέδρου της χώρας. Η κίνηση Τραμπ ειδικά εάν συνοδευτεί με ανάλογες πράξεις στα πεδία και σημαντική εκ νέου αμερικανική ενίσχυση των Ουκρανών πριν την έναρξη του χειμώνα είναι πολύ πιθανό να αλλάξει σημαντικά τη ρότα των όσων εκτυλίσσονται στα πεδία των μαχών.Ο Τραμπ είναι δεδομένα έμπειρος αλλά και παλιός γνώριμος του Πούτιν και αυτή την φορά έχει επιλέξει να παίξει και ο ίδιος το παιχνίδι της. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες είναι δεδομένο πως η Ρωσία αναμένεται όχι απλά να εντείνει τις επιθέσεις αλλά να επιταχύνει και τα όποια σχέδια είχε βάλει στην «αναμονή» για αργότερα. Οι δηλώσεις Τραμπ για πρώτη φορά βάζουν πίεση στη Μόσχα, μία Μόσχα που από την ημέρα που εξελέγη έχει πάρει μεγάλες δόσεις χρόνου, χώρου αλλά και δημοσιότητας.Ο Τραμπ δίνει επίσης ένατόσο στο Κίεβο όσο και στην Συμμαχία των Προθύμων που τώρα έχουν μία επίσημη – καθαρή και δημόσια τοποθέτησή του για να μπορέσουν να περάσουν κάποια από τα φλέγοντα που αφορούν το Κίεβο. Με τη χθεσινή κίνησή του ο Τραμπ δεν είναι απίθανο να θεωρεί επίσης πως «ισοφαρίζει» την απρέπεια του Λευκού Οίκου προς τον ίδιο τον Ζελένσκι ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του έκανε λόγο για παρουσίαση στρατιωτικών δεδομένων και εξελίξεων που δίνουν απτές αποδείξεις αλλαγής.Ο κίνδυνος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να μείνει έξω από υπολογισμούς και εξισώσεις είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα είναι «all in» - σε ορολογία Texas Hold Em και πόκερ – μπορεί αύριο να είναι και πάλι εκτός. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είναιαλλά πολύ δύσκολα αλλάζει γνώμη χωρίς να δώσει τον χρόνο που ο ίδιος πιστεύει πως απαιτούν οι καταστάσεις. Από αυτή τη σκοπιά η αλλαγή είναι και θα αποδειχθεί σημαντική ειδικά εάν συνοδευτεί και από αντίστοιχη ταχύτητα και δράση ιδίως στο κομμάτι αποστολής οπλικών συστημάτων σε ποσότητες που θα οικοδομήσουν τη βάση για μία «νίκη για την Ουκρανία» που περιλαμβάνει ανάκτηση κατεχομένων εδαφών.Οι εξελίξεις στην Ουκρανία φαίνεται πως θα είναι και πάλι ραγδαίες. Ο«παραδοσιακά» στην περιοχή είναι βαρύς ειδικά για τους δυτικούς αλλά με βάση και τα μετεωρολογικά δεδομένα ο εφετινός θα είναι ένας από τους βαρύτερους της τελευταίας δεκαετίας. Μέσα σε αυτή την κατάσταση καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι πιο σκληρές μάχες καταγράφονται από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο και έχοντας επίσης ως δεδομένο πως η Ρωσία έχει καταφέρει να επανεξοπλιστεί και να ανασυντάξει δυνάμεις και στρατιωτικά σχέδια η περίοδος που έρχεται αναμένεται η πιο «βαριά» σε κάθε επίπεδο.«Βαρυχειμωνιά» δεν θα έχει όμως μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τη Ρωσία καθώς εάν ο Τραμπ εννοεί όσα δήλωσε και η Ευρώπη κόψει κάθε ενεργειακό δεσμό με τη Μόσχα επιβάλλοντας παράλληλα κυρώσεις και σε κάθε τρίτο μέρος, τότε είναι μάλλον δύσκολο για το Κρεμλίνο να συνεχίσει με τους σημερινούς ρυθμούς και ένταση.