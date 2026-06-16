Σταύρος Φλώρος: Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή, πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα
Σταύρος Φλώρος: Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή, πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα
Τι είπε ο παίκτης του Survivor ένα μήνα μετά το μοιραίο ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του
Την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής του πέρασε ο Σταύρος Φλώρος, με την ψυχολογία του να είναι στα χειρότερά της, όπως εξομολογήθηκε.
Ο παίκτης του Survivor, ένα μήνα μετά το μοιραίο ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στη θάλασσα, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εξηγεί για ποιο λόγο «χάθηκε» αυτό το διάστημα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως δεν τα παρατάει, παρά το γεγονός πως έχει ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο σε αυτή την περιπέτεια.
Ο Σταύρος Φλώρος ξεκίνησε το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον του κόσμου και μίλησε για το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε: «Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, αλλά βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου. Αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, δυσκολεύτηκε πολύ ψυχολογικά, ωστόσο δεν έχασε την πίστη του και με τη βοήθεια της οικογένειά του κατάφερε να ανακάμψει: «Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά. Προς το παρόν -και ελπίζω να συνεχίσουν- εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Σταύρος Φλώρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν και συνεχίζουν να τον στηρίζουν: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι».
Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».
Ο παίκτης του Survivor, ένα μήνα μετά το μοιραίο ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στη θάλασσα, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εξηγεί για ποιο λόγο «χάθηκε» αυτό το διάστημα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως δεν τα παρατάει, παρά το γεγονός πως έχει ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο σε αυτή την περιπέτεια.
Ο Σταύρος Φλώρος ξεκίνησε το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον του κόσμου και μίλησε για το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε: «Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, αλλά βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου. Αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε.
Δείτε το βίντεο
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Όπως δήλωσε, δυσκολεύτηκε πολύ ψυχολογικά, ωστόσο δεν έχασε την πίστη του και με τη βοήθεια της οικογένειά του κατάφερε να ανακάμψει: «Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά. Προς το παρόν -και ελπίζω να συνεχίσουν- εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Σταύρος Φλώρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν και συνεχίζουν να τον στηρίζουν: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι».
Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».
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