Λένα Δροσάκη: Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν οι «Σέρρες»
Λένα Δροσάκη: Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν οι «Σέρρες»
Είδαμε εμπράκτως πόσο βοήθησαν ανθρώπους που ντρεπόντουσαν για την ύπαρξή τους, τόνισε η ηθοποιός
Την επιθυμία της να ακολουθήσει μία ακόμη σεζόν για τις «Σέρρες» εξέφρασε η Λένα Δροσάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι προσεύχεται κάθε βράδυ να συνεχιστεί η σειρά. Σύμφωνα με την ηθοποιό άλλωστε, που συμμετείχε στο σίριαλ του Γιώργου Καπουτζίδη, πολλοί άνθρωποι που ντρέπονταν για την ταυτότητά τους βοηθήθηκαν μέσα από την ιστορία του Οδυσσέα.
«Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν. Είδαμε εμπράκτως πόσο βοήθησαν ανθρώπους που ντρεπόντουσαν για την ύπαρξή τους», δήλωσε η Λένα Δροσάκη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη διεξαγωγής των Pride, με εκείνη να τονίζει πως την αντίθεσή της σε αυτή την άποψη. «Δυστυχώς βρίσκουμε δικαιολογίες για να πούμε ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν ανάγκη. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις όπως το Pride, σημαίνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Λένα Δροσάκη θυμήθηκε τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί επειδή σε άλλη σειρά, στην οποία έπαιζε, υπήρχε ομοφυλόφιλος χαρακτήρας. Όπως είπε, αδυνατεί τον τρόπο σκέψης συγκεκριμένων ανθρώπων. «Θυμάμαι και στη σειρά “Ο Πρώτος από Εμάς” υπήρχε μεγάλη αντίδραση για το γκέι άτομο που υπήρχε μέσα. Απορώ πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο», επισήμανε.
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«Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν. Είδαμε εμπράκτως πόσο βοήθησαν ανθρώπους που ντρεπόντουσαν για την ύπαρξή τους», δήλωσε η Λένα Δροσάκη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη διεξαγωγής των Pride, με εκείνη να τονίζει πως την αντίθεσή της σε αυτή την άποψη. «Δυστυχώς βρίσκουμε δικαιολογίες για να πούμε ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν ανάγκη. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις όπως το Pride, σημαίνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Λένα Δροσάκη θυμήθηκε τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί επειδή σε άλλη σειρά, στην οποία έπαιζε, υπήρχε ομοφυλόφιλος χαρακτήρας. Όπως είπε, αδυνατεί τον τρόπο σκέψης συγκεκριμένων ανθρώπων. «Θυμάμαι και στη σειρά “Ο Πρώτος από Εμάς” υπήρχε μεγάλη αντίδραση για το γκέι άτομο που υπήρχε μέσα. Απορώ πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
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