Ιστορικός Μπαπέ: Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας σε Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε τα γκολ
Ιστορικός Μπαπέ: Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας σε Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε τα γκολ
Με δύο γκολ απέναντι στη Σενεγάλη έφτασε τα 14 σε Μουντιάλ και τα 58 με τη φανέλα των «τρικολόρ», ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ
Το κερασάκι στην τούρτα της Γαλλίας έβαλε στο 90+6' ο Κιλιάν Μπαπέ με τον αρχηγό των «τρικολόρ» να κάνει με εξαιρετικό σουτ το 3-1 κόντρα στην Σενεγάλη και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ της χώρας του σε Παγκόσμια Κύπελλα φτάνοντας τα 14 γκολ.
Για όλη του την ζωή θα θυμάται το παιχνίδι με την Σενεγάλη ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης με 2 γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα της Γαλλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έφτασε τα 14 γκολ ξεπερνώντας τον Φοντέν που είχε 13 και συνολικά τα 58 με τη Γαλλία, ανεβαίνοντας συνολικά στην πρώτη θέση των σκόρερ στην χώρα του σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Μπαπέ κατάφερε στο δεύτερο γκολ του να δείξει λίγο από την μεγάλη του κλάση, καθώς έπιασε έξω από την περιοχή έναν άπιαστο κεραυνό κάνοντας στο 90+6' το 3-1 και σφραγίζοντας τη νίκη για την Γαλλία.
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι: Γκολ Συμ.
1 Κιλιάν Εμπαπέ (2017-... ) 58 99
2 Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 137
3 Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 123
4 Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024) 44 137
Για όλη του την ζωή θα θυμάται το παιχνίδι με την Σενεγάλη ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης με 2 γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα της Γαλλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έφτασε τα 14 γκολ ξεπερνώντας τον Φοντέν που είχε 13 και συνολικά τα 58 με τη Γαλλία, ανεβαίνοντας συνολικά στην πρώτη θέση των σκόρερ στην χώρα του σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Μπαπέ κατάφερε στο δεύτερο γκολ του να δείξει λίγο από την μεγάλη του κλάση, καθώς έπιασε έξω από την περιοχή έναν άπιαστο κεραυνό κάνοντας στο 90+6' το 3-1 και σφραγίζοντας τη νίκη για την Γαλλία.
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι: Γκολ Συμ.
1 Κιλιάν Εμπαπέ (2017-... ) 58 99
2 Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 137
3 Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 123
4 Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024) 44 137
5 Μισέλ Πλατινί (1976-1987) 41 72
6 Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 97
7 Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 71
8 Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 106
9 Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 21
. Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 54
Πηγή:www.gazzetta.gr
6 Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 97
7 Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 71
8 Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 106
9 Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 21
. Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 54
Πηγή:www.gazzetta.gr
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