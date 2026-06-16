Χάρης Ρώμας: Όταν είπα στους γονείς μου ότι ήθελα να δοκιμάσω κάτι καλλιτεχνικό, ο πατέρας μου απάντησε ότι ήμουν ψώνιο
Χάρης Ρώμας: Όταν είπα στους γονείς μου ότι ήθελα να δοκιμάσω κάτι καλλιτεχνικό, ο πατέρας μου απάντησε ότι ήμουν ψώνιο
Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που θα έκανε περήφανους και εκείνους και εμένα, θυμήθηκε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Στη στιγμή που ανακοίνωσε στους γονείς του ότι ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις τέχνες ανέτρεξε ο Χάρης Ρώμας, εστιάζοντας στην αντίδραση του πατέρα του.
Αφού αποκάλεσε τον γιο του «ψώνιο», του συνέστησε να στραφεί σε ένα επάγγελμα που θα του εξασφάλιζε καλό βιοτικό επίπεδο και θα έκανε εκείνον και τους γονείς του περήφανους. Όταν δεν ο ηθοποιός και σεναριογράφος επέμεινε στη θέση του, εκείνος του απάντησε ότι η άποψή του είναι λανθασμένη.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Χάρης Ρώμας θυμήθηκε την αντιμετώπιση που είχε από τον πατέρα του, όταν του επικοινώνησε την επιθυμία του να ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. «Το είπα στους γονείς μου ότι θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν: “Παιδί μου, αγόρι μου, είσαι ψώνιο”. Του έλεγα ότι πιστεύω πως κάτι συμβαίνει μέσα μου και θα μπορούσα να το ακολουθήσω και εκείνος μου απαντούσε: “Το πιστεύεις λάθος”. Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που να εξασφαλίζει τη ζωή μου και να είμαστε περήφανοι κι εμείς κι εσύ», περιέγραψε.
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Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε πως τελικά η στάση του πατέρα του δεν τον αποθάρρυνε. Αντιθέτως, τον πείσμωσε, δίνοντάς του κίνητρο. «Δεν πρέπει να λες σε ένα παιδί ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μία σχολή. Μου δημιούργησε άγχος αλλά και πείσμα. Και πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρα πτυχίο Ιατρικής μετά από δέκα χρόνια. Δεν πήγα να κάνω ειδικότητα. Ήμουν αιώνιος φοιτητής, παράλληλα με το θέατρο», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση των γονιών του, περιγράφοντάς την προβληματική. Παράλληλα, τόνισε ότι η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από την επικοινωνία και την έλλειψη προσοχής.
«Ο πατέρας μου ήταν ένας μεγάλος έμπορος. Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων, με την έλλειψη επικοινωνίας ή προσοχής. Παρ’ όλα αυτά, μας αγαπούσαν οι γονείς μου. Όμως περάσαμε δύσκολα και αυτό βοήθησε ίσως τον ψυχισμό να γίνει πιο έντονος και το συναίσθημα να θέλει να εκραγεί», σημείωσε.
Αφού αποκάλεσε τον γιο του «ψώνιο», του συνέστησε να στραφεί σε ένα επάγγελμα που θα του εξασφάλιζε καλό βιοτικό επίπεδο και θα έκανε εκείνον και τους γονείς του περήφανους. Όταν δεν ο ηθοποιός και σεναριογράφος επέμεινε στη θέση του, εκείνος του απάντησε ότι η άποψή του είναι λανθασμένη.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Χάρης Ρώμας θυμήθηκε την αντιμετώπιση που είχε από τον πατέρα του, όταν του επικοινώνησε την επιθυμία του να ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. «Το είπα στους γονείς μου ότι θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν: “Παιδί μου, αγόρι μου, είσαι ψώνιο”. Του έλεγα ότι πιστεύω πως κάτι συμβαίνει μέσα μου και θα μπορούσα να το ακολουθήσω και εκείνος μου απαντούσε: “Το πιστεύεις λάθος”. Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που να εξασφαλίζει τη ζωή μου και να είμαστε περήφανοι κι εμείς κι εσύ», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε πως τελικά η στάση του πατέρα του δεν τον αποθάρρυνε. Αντιθέτως, τον πείσμωσε, δίνοντάς του κίνητρο. «Δεν πρέπει να λες σε ένα παιδί ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μία σχολή. Μου δημιούργησε άγχος αλλά και πείσμα. Και πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρα πτυχίο Ιατρικής μετά από δέκα χρόνια. Δεν πήγα να κάνω ειδικότητα. Ήμουν αιώνιος φοιτητής, παράλληλα με το θέατρο», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση των γονιών του, περιγράφοντάς την προβληματική. Παράλληλα, τόνισε ότι η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από την επικοινωνία και την έλλειψη προσοχής.
«Ο πατέρας μου ήταν ένας μεγάλος έμπορος. Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων, με την έλλειψη επικοινωνίας ή προσοχής. Παρ’ όλα αυτά, μας αγαπούσαν οι γονείς μου. Όμως περάσαμε δύσκολα και αυτό βοήθησε ίσως τον ψυχισμό να γίνει πιο έντονος και το συναίσθημα να θέλει να εκραγεί», σημείωσε.
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