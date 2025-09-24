«Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
«Είχα να δω τη γιαγιά μου από τον Ιανουάριο του 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
«Η μητέρα μου φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς» κατέθεσε μεταξύ άλλων ο νεαρός
«Είχα να τη δω από τον Ιανουάριο του 2021» ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση του ο 28χρονος γιος της 62χρονης που είχε θαμμένη την αυλή του σπιτιού της στη Βοιωτία τη μητέρα της για να εισπράττει τη σύνταξή της.
Ο ίδιος επιμένει πως δεν είχε καμία γνώση για τις συνθήκες ή τον χρόνο του θανάτου της γιαγιάς του και πως ενημερώθηκε για το θάνατο της γιαγιάς του από τη μητέρα του, το περασμένο Σάββατο όταν και συνελήφθη η μητέρα του.
Αρχικά, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη, ισχυρίστηκε κατηγορηματικά: «Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι».
«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2021. Όταν είχα πάει η γιαγιά μου ήταν παρούσα και έμενε στο κάτω σπίτι, καθώς το σπίτι είναι διπλοκατοικία» ανέφερε στη συνέχεια.
«Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.
«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η γιαγιά του να έπασχε από άνοια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είχε θέματα και με τη μνήμη της, όπως άνοια, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια έκταση».
Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας δήλωσε πως αγνοούσε.
Ο ίδιος επιμένει πως δεν είχε καμία γνώση για τις συνθήκες ή τον χρόνο του θανάτου της γιαγιάς του και πως ενημερώθηκε για το θάνατο της γιαγιάς του από τη μητέρα του, το περασμένο Σάββατο όταν και συνελήφθη η μητέρα του.
Αρχικά, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη, ισχυρίστηκε κατηγορηματικά: «Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι».
«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2021. Όταν είχα πάει η γιαγιά μου ήταν παρούσα και έμενε στο κάτω σπίτι, καθώς το σπίτι είναι διπλοκατοικία» ανέφερε στη συνέχεια.
«Η μητέρα μου φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς»Ο 28χρονος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την εμπλοκή της αστυνομίας από τηλεφώνημα της 62χρονης μητέρας του το μεσημέρι της 20ης Σεπτεμβρίου.
«Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.
Η εικόνα της υγείας της ηλικιωμένηςΌσον αφορά την κατάσταση της υγείας της γιαγιάς του, ο εγγονός της περιέγραψε μια εικόνα ανθρώπου με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα, αν και οι λεπτομέρειες που παρείχε ήταν ασαφείς.
«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η γιαγιά του να έπασχε από άνοια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είχε θέματα και με τη μνήμη της, όπως άνοια, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια έκταση».
Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας δήλωσε πως αγνοούσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού
Πέθανε η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε
Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»
Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού
Πέθανε η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε
Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα