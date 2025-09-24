Καιρός: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία για να αρχίσει η σταδιακή πτώση της από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ

Θα συνεχίσει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο από αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται και βροχές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται στον εμποδιστής "Ρεξ" και εξηγεί πως θα διαμορφωθεί μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».Από την πλευρά του ο«κρατάει μικρό καλάθι» τονίζοντας ότι από την αστάθεια δεν θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές, ειδικά της Ανατολικής Ελλάδας.«Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ.Εντάξει , μάθαμε και το Rex Block , αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές , ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος».Στους 2 °C έπεσε η θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό του Μαυρολιθαρίου Φωκίδας. 4.4 °C κατέγραψαν οι σταθμοί του Οχυρού Νευροκοπίου και της Νεάπολης Κοζάνης. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Τρίτης 23/09.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

O καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα νότια τμήματα των Χανίων. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς), στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 29 βαθμούς.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.