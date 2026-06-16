Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Ο Φάμελλος «καθάρισε» Παππά-Ζαχαριάδη, ο Πολάκης δηλώνει «παρών»

που επιχειρεί να τετραγωνίσει το κύκλο καθώς αφενός μιλά για στήριξη του κόμματος Τσίπρα, αφετέρου δηλώνει ότι δεν προτίθεται να βάλει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ.



Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα, ούτε θα υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο.





Οι εκκαθαρίσεις Φάμελλου



Μέσα σε όλα αυτά, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε σήμερα στην



, με συναινετικό τρόπο, ο Κώστας Ζαχαριάδης έπαυσε να είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και την θέση του κατέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε



Μέσα σε όλα αυτά, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε σήμερα στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας , ο Νίκος Παππάς παύει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. «Ουδείς αναντικατάστατος» σχολίασαν για την καρατόμηση πηγές προσκείμενες στον Νίκο Παππά., με συναινετικό τρόπο, ο Κώστας Ζαχαριάδης έπαυσε να είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και την θέση του κατέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης , εξήγησε: «Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα». Παραδέχθηκε δε ότι «ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος» καταλήγοντας: «Συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».







Πολάκης: «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν»









Παύλος Πολάκης σε βίντεο που ανήρτησε, κατέστησε σαφή τη στάση του ζητώντας από τον κ. Φάμελλο «να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛ.Α.Σ.». Χαρακτήρισε δε την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ως «μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν» και σημείωσε με νόημα: «Εγώ θα καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν», καταλήγοντας πως ο ίδιος «παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ».

Προειδοποίηση Φάμελλου: Δεν θα ανεχθώ δημόσιες αμφισβητήσεις



Στον Παύλο Πολάκη απάντησε με δριμύ τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγηση του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας» τόνισε συμπληρώνοντας πως «έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».



Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα στους διαφωνούντες: «Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς» για να προσθέσει: «Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη. Δεν θα δεχτώ να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που γινόταν πριν την ΚΕ».



Απαντώντας στις αιτιάσεις της μειοψηφίας, είπε πως «εδώ και πάρα πολλούς μήνες, λέω πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατέβει στις εκλογές μέσα από ένα μεγάλο, ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς». Υπενθύμισε ότι «οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος «στήριξη», για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης». Επανέλαβε τέλος πως «δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» με φόντο την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα» και πως «εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

