Μετατέθηκε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy
Μετατέθηκε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy
Είναι η τέταρτη φορά που αλλάζει - Ο μουσικός παραγωγός έχει ασκήσει έφεση για την ανατροπή της καταδίκης και της ποινής του
Ξανά μετατέθηκε η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του Diddy, την ώρα που η έφεσή του παραμένει σε εκκρεμότητα.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ, ο μουσικός παραγωγός αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2028, με την ημερομηνία να έχει αλλάξει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Προηγουμένως είχε οριστεί για τις 15 Απριλίου 2028, ενώ ακόμη νωρίτερα αναφερόταν η 25η Απριλίου και η 4η Ιουνίου του ίδιου έτους.
Παρότι δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τη νέα μεταβολή, ο Sean Combs συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές του Νιου Τζέρσεϊ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τον χρόνο παραμονής του.
Ο 56χρονος εκτίει ποινή 50 μηνών, μετά την καταδίκη του σε δύο κατηγορίες για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, έπειτα από ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, είχε αθωωθεί για σοβαρότερες κατηγορίες, όπως εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Την ίδια στιγμή, η νομική του ομάδα συνεχίζει να δίνει μάχη στα δικαστήρια, έχοντας καταθέσει έφεση τόσο για την καταδίκη όσο και για την ποινή. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι επίμαχες πράξεις ήταν συναινετικές και χαρακτηρίζουν την ποινή «διαστρέβλωση της δικαιοσύνης», ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του ή έστω την επανεξέταση της ποινής.
Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν την απόρριψη της έφεσης, τονίζοντας ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία και πως ο Diddy είχε επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά.
Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη νέα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση που κατατέθηκε εναντίον του μουσικού παραγωγού, από άντρα ο οποίος τον κατηγορεί πως τον κακοποίησε όταν ήταν ακόμα ανήλικος, με την υπόθεση αυτή να παραμένει ανοιχτή.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ, ο μουσικός παραγωγός αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2028, με την ημερομηνία να έχει αλλάξει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Προηγουμένως είχε οριστεί για τις 15 Απριλίου 2028, ενώ ακόμη νωρίτερα αναφερόταν η 25η Απριλίου και η 4η Ιουνίου του ίδιου έτους.
Sean 'Diddy' Combs' Prison Release Date Moved Up Again as Appeal Remains Pending https://t.co/HTkYJOIqTj— People (@people) June 16, 2026
Παρότι δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τη νέα μεταβολή, ο Sean Combs συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές του Νιου Τζέρσεϊ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τον χρόνο παραμονής του.
Ο 56χρονος εκτίει ποινή 50 μηνών, μετά την καταδίκη του σε δύο κατηγορίες για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, έπειτα από ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, είχε αθωωθεί για σοβαρότερες κατηγορίες, όπως εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Την ίδια στιγμή, η νομική του ομάδα συνεχίζει να δίνει μάχη στα δικαστήρια, έχοντας καταθέσει έφεση τόσο για την καταδίκη όσο και για την ποινή. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι επίμαχες πράξεις ήταν συναινετικές και χαρακτηρίζουν την ποινή «διαστρέβλωση της δικαιοσύνης», ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του ή έστω την επανεξέταση της ποινής.
Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν την απόρριψη της έφεσης, τονίζοντας ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία και πως ο Diddy είχε επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά.
Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη νέα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση που κατατέθηκε εναντίον του μουσικού παραγωγού, από άντρα ο οποίος τον κατηγορεί πως τον κακοποίησε όταν ήταν ακόμα ανήλικος, με την υπόθεση αυτή να παραμένει ανοιχτή.
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