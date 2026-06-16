Ο Σον Πεν σκηνοθετεί τον Μπράντλεϊ Κούπερ σε μια ταινία με φόντο την εισβολή στο Καπιτώλιο
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Σον Πεν Μπράντλεϊ Κούπερ

Ο Σον Πεν σκηνοθετεί τον Μπράντλεϊ Κούπερ σε μια ταινία με φόντο την εισβολή στο Καπιτώλιο

Το φιλμ επικεντρώνεται σε μια απροσδόκητη φιλία που γεννιέται μέσα στη δίνη των επεισοδίων του Ιανουαρίου του 2021

Ο Σον Πεν σκηνοθετεί τον Μπράντλεϊ Κούπερ σε μια ταινία με φόντο την εισβολή στο Καπιτώλιο
Ο Σον Πεν πρόκειται να σκηνοθετήσει τον Μπράντλεϊ Κούπερ σε μια ταινία που διαδραματίζεται με φόντο τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Κούπερ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρότζεκτ, με στόχο η παραγωγή να ξεκινήσει στα μέσα του 2027. Όπως έχει γίνει γνωστό, το φιλμ δεν θα επικεντρώνεται άμεσα στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσινγκτον, αλλά σε μια απροσδόκητη φιλία, στην οποία εμπλέκεται ένας αστυνομικός και η οποία γεννήθηκε μέσα στη δίνη των επεισοδίων στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Πεν θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους Τζον Άιρα Πάλμερ και Τζον Γουάιλντερμουθ, μέσω της εταιρείας τους, Projected Picture Works, ενώ υπογράφει και το σενάριο της ταινίας. Η Warner Bros. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της ταινίας, ενώ η CAA Media Finance διαχειρίζεται για λογαριασμό των παραγωγών τις συζητήσεις γύρω από την πιθανή συμφωνία.

Φωτογραφία: Shutterstock

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