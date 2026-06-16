Τζένιφερ Λόπεζ για τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ: Κάθισα και είπα «πρέπει να τα βρεις με τον γαμ*** εαυτό σου»
Τζένιφερ Λόπεζ για τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ: Κάθισα και είπα «πρέπει να τα βρεις με τον γαμ*** εαυτό σου»
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως τα τελευταία δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους λειτουργούν θεραπευτικά για την ίδια
Τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ, εξηγώντας πως αισθανόταν ότι έπρεπε να βρει και πάλι τον εαυτό της.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ιδιαίτερα έντονα για εκείνη, περιγράφοντας την πενταετία που πέρασε ως «χαοτική», ενώ τα δύο τελευταία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, τα χαρακτήρισε ως μια περίοδο «θεραπείας».
«Κάθισα μόνη μου και είπα "πρέπει να τα βρεις με τον γαμ*** εαυτό σου. Τι συμβαίνει; Ξέχασε τους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς να κατηγορήσεις πέρα από τον εαυτό σου, σε έναν βαθμό"», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ στο podcast SmartLess.
Η Λόπεζ εξήγησε πως μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και να αναγνωρίσει μοτίβα που επηρέαζαν τις επιλογές και τις σχέσεις της: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι η ζωή μου κατέρρευσε εξαιτίας των επιλογών μου, αλλά και επειδή υπήρχαν πράγματα μέσα μου που έπρεπε να αλλάξουν», παραδέχτηκε.
Όπως είπε, αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε σημείο καμπής, οδηγώντας τη σε μια πιο ώριμη και ισορροπημένη εκδοχή του εαυτού της.
Η σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τους δυο τους να αρραβωνιάζονται και αμέσως μετά να χωρίζουν, με την επανασύνδεσή τους να έρχεται χρόνια αργότερα, πριν παντρευτούν το 2022. Το 2025, ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν ξανά, δίνοντας οριστικό τέλος στη σχέση τους με το διαζύγιό τους.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ιδιαίτερα έντονα για εκείνη, περιγράφοντας την πενταετία που πέρασε ως «χαοτική», ενώ τα δύο τελευταία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, τα χαρακτήρισε ως μια περίοδο «θεραπείας».
«Κάθισα μόνη μου και είπα "πρέπει να τα βρεις με τον γαμ*** εαυτό σου. Τι συμβαίνει; Ξέχασε τους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς να κατηγορήσεις πέρα από τον εαυτό σου, σε έναν βαθμό"», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ στο podcast SmartLess.
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Η Λόπεζ εξήγησε πως μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και να αναγνωρίσει μοτίβα που επηρέαζαν τις επιλογές και τις σχέσεις της: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι η ζωή μου κατέρρευσε εξαιτίας των επιλογών μου, αλλά και επειδή υπήρχαν πράγματα μέσα μου που έπρεπε να αλλάξουν», παραδέχτηκε.
Όπως είπε, αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε σημείο καμπής, οδηγώντας τη σε μια πιο ώριμη και ισορροπημένη εκδοχή του εαυτού της.
Η σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τους δυο τους να αρραβωνιάζονται και αμέσως μετά να χωρίζουν, με την επανασύνδεσή τους να έρχεται χρόνια αργότερα, πριν παντρευτούν το 2022. Το 2025, ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν ξανά, δίνοντας οριστικό τέλος στη σχέση τους με το διαζύγιό τους.
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