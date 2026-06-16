Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μία ενημερωτική εκπομπή
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μία ενημερωτική εκπομπή
Αλλά γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ, τονίζει η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε μία ενημερωτική εκπομπή ρωτήθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, με την πρώην παίκτρια του My Style Rocks να δηλώνει πως θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που συνοδεύουν το συγκεκριμένο είδος. Παρόλα αυτά, όπως είπε, προτιμάει τα ψυχαγωγικά προγράμματα.
«Νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μία ενημερωτική εκπομπή, αλλά γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, ανέφερε ότι από τότε που χώρισε δέχεται πολύ πιο συχνά φλερτ. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις επιλογές που κάνει. «Υπάρχει φλερτ αρκετό. Ιδιαίτερα και αυτή την περίοδο που είμαι μόνη μου, σίγουρα. Είμαι πολύ επιλεκτική στο να κάνω ένα date. Γενικά, είμαι πολύ εγκεφαλική. Οπότε, πρέπει ένας άνθρωπος να μου κάνει το κλικ, να μου κάνει το κάτι παραπάνω για να περάσω σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε.
Τέλος, τοποθετήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που, όπως σημείωσε, λαμβάνει καθημερινά. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks διευκρίνισε ότι όταν προέρχονται από άγνωστα σε εκείνη πρόσωπα αποφεύγει να απαντήσει. «Καθημερινά διαβάζω αρνητικά σχόλια για εμένα. Είμαι λίγο αντιδραστική και συνήθως μου λένε και λέω δέκα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά στα σχόλια τα μεμονωμένα από τον κόσμο τον άγνωστο δεν απαντάω».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μία ενημερωτική εκπομπή, αλλά γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, ανέφερε ότι από τότε που χώρισε δέχεται πολύ πιο συχνά φλερτ. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις επιλογές που κάνει. «Υπάρχει φλερτ αρκετό. Ιδιαίτερα και αυτή την περίοδο που είμαι μόνη μου, σίγουρα. Είμαι πολύ επιλεκτική στο να κάνω ένα date. Γενικά, είμαι πολύ εγκεφαλική. Οπότε, πρέπει ένας άνθρωπος να μου κάνει το κλικ, να μου κάνει το κάτι παραπάνω για να περάσω σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε.
Τέλος, τοποθετήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που, όπως σημείωσε, λαμβάνει καθημερινά. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks διευκρίνισε ότι όταν προέρχονται από άγνωστα σε εκείνη πρόσωπα αποφεύγει να απαντήσει. «Καθημερινά διαβάζω αρνητικά σχόλια για εμένα. Είμαι λίγο αντιδραστική και συνήθως μου λένε και λέω δέκα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά στα σχόλια τα μεμονωμένα από τον κόσμο τον άγνωστο δεν απαντάω».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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