Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Τζον Στάμος για το διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο: Εκείνη το ήθελε, μου ράγισε την καρδιά
Τζον Στάμος για το διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο: Εκείνη το ήθελε, μου ράγισε την καρδιά
Μου πήρε πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός για τον χωρισμό του από τη Ρεμπέκα Ρομέιν
Για το διαζύγιο που πήρε πριν από περίπου είκοσι χρόνια από την πρώτη του σύζυγο, την Ρεμπέκα Ρομέιν, μίλησε ο Τζον Στάμος, δηλώνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα επώδυνο.
Σε μία συζήτηση για τα διαζύγια στο podacst «Really Good Podcast», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία και μεταξύ άλλων τόνισε: «Είχα κι εγώ ένα. Μου ράγισε την καρδιά». Η παρουσιάστρια Μπόμπι Άλθοφ τον παρότρυνε να εξηγήσει τι εννοούσε και η απάντησή του ήταν απλή. «Επειδή εγώ δεν ήθελα να πάρω διαζύγιο. Εκείνη το ήθελε. Μου πήρε πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω».
Ο Στάμος και η Ρομέιν γνωρίστηκαν στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret το 1994, όπου εκείνος είχε παρευρεθεί ως θεατής μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Full House», Λόρι Λάφλιν, ενώ εκείνη συμμετείχε ως μοντέλο, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός στα απομνημονεύματά του το 2023, με τίτλο «If You Would Have Told Me».
Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι και έμειναν μαζί για τέσσερα χρόνια πριν παντρευτούν το 1998. Η σχέση τους έληξε με διαζύγιο το 2005, ένα γεγονός που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να πονά τον Στάμος.
Ο Τζέρι Ο’Κόνελ, τον οποίο η Ρομέιν παντρεύτηκε το 2007, είχε αναφέρει ότι η κατάσταση στο σπίτι τους έγινε «άβολη», όταν οι κόρες τους κατέβαιναν για πρωινό και έλεγαν: «Μαμά, ο πρώην σύζυγός σου έβγαλε βιβλίο και σε αποκάλεσε διάβολο. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;».
Από την πλευρά της, η Ρομέιν δήλωσε ότι σοκαρίστηκε απίστευτα από το περιεχόμενο των απομνημονευμάτων. Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, οι εντάσεις υποχώρησαν. Ο Στάμος παντρεύτηκε την ηθοποιό Κέιτλιν ΜακΧιου το 2018, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους. Ο ηθοποιός συνάντησε επίσης για πρώτη φορά τον Ο’Κόνελ και μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί του έπειτα από μια ευχάριστη συνομιλία.
«Έχει μια όμορφη ζωή. Παντρεύτηκε έναν άλλον άνδρα. Έχει παιδιά. Είναι όλοι πολύ καλά», είπε ο Στάμος στην Άλθοφ. «Τον συνάντησα πρόσφατα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ γλυκός. Ήταν πολύ ευγενικός... Βρισκόμασταν μαζί σε ένα πάρτι και ήρθε προς το μέρος μου. Ήταν εξαιρετικά ευγενικός. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο γλυκός. Ήταν πολύ, πολύ αστείος και πολύ γοητευτικός».
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε μία συζήτηση για τα διαζύγια στο podacst «Really Good Podcast», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία και μεταξύ άλλων τόνισε: «Είχα κι εγώ ένα. Μου ράγισε την καρδιά». Η παρουσιάστρια Μπόμπι Άλθοφ τον παρότρυνε να εξηγήσει τι εννοούσε και η απάντησή του ήταν απλή. «Επειδή εγώ δεν ήθελα να πάρω διαζύγιο. Εκείνη το ήθελε. Μου πήρε πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω».
Ο Στάμος και η Ρομέιν γνωρίστηκαν στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret το 1994, όπου εκείνος είχε παρευρεθεί ως θεατής μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Full House», Λόρι Λάφλιν, ενώ εκείνη συμμετείχε ως μοντέλο, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός στα απομνημονεύματά του το 2023, με τίτλο «If You Would Have Told Me».
Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι και έμειναν μαζί για τέσσερα χρόνια πριν παντρευτούν το 1998. Η σχέση τους έληξε με διαζύγιο το 2005, ένα γεγονός που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να πονά τον Στάμος.
John Stamos says it 'took a long time' to get over his divorce from Rebecca Romijn. 'I didn't want to get divorced. She wanted to,' he recently reflected. https://t.co/o2gT4vlcfb— Entertainment Weekly (@EW) June 16, 2026
Από την πλευρά της, η Ρομέιν δήλωσε ότι σοκαρίστηκε απίστευτα από το περιεχόμενο των απομνημονευμάτων. Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, οι εντάσεις υποχώρησαν. Ο Στάμος παντρεύτηκε την ηθοποιό Κέιτλιν ΜακΧιου το 2018, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους. Ο ηθοποιός συνάντησε επίσης για πρώτη φορά τον Ο’Κόνελ και μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί του έπειτα από μια ευχάριστη συνομιλία.
«Έχει μια όμορφη ζωή. Παντρεύτηκε έναν άλλον άνδρα. Έχει παιδιά. Είναι όλοι πολύ καλά», είπε ο Στάμος στην Άλθοφ. «Τον συνάντησα πρόσφατα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ γλυκός. Ήταν πολύ ευγενικός... Βρισκόμασταν μαζί σε ένα πάρτι και ήρθε προς το μέρος μου. Ήταν εξαιρετικά ευγενικός. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο γλυκός. Ήταν πολύ, πολύ αστείος και πολύ γοητευτικός».
Φωτογραφία: Shutterstock
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