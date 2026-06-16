Ο Τζάστιν Μπίμπερ γέμισε τη Χέιλι Μπίμπερ με φιλιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νιου Γιορκ Νικς
Ο Τζάστιν Μπίμπερ γέμισε τη Χέιλι Μπίμπερ με φιλιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νιου Γιορκ Νικς
Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή στα social media
Με φιλιά γέμισε τη Χέιλι Μπίμπερ ο σύζυγός της Τζάστιν Μπίμπερ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νιου Γιορκ Νικς.
Το διάσημο ζευγάρι παρακολούθησε τους τελικούς του NBA με τον αγώνα των Νικς ενάντια στους Σπερς από το σπίτι, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να μοιράζεται ένα τρυφερό βίντεο στα social media, όπου ο ίδιος στη λήξη τη φιλά ασταμάτητα, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, ενώ εκείνη εμφανώς χαρούμενη, χαμογελούσε διαρκώς στην αγκαλιά του.
Δείτε το βίντεο
Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν τον τίτλο μετά από μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, γράφοντας ιστορία με την πρώτη τους κατάκτηση μετά από 53 χρόνια, με σκορ 94-90.
Το διάσημο ζευγάρι παρακολούθησε τους τελικούς του NBA με τον αγώνα των Νικς ενάντια στους Σπερς από το σπίτι, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να μοιράζεται ένα τρυφερό βίντεο στα social media, όπου ο ίδιος στη λήξη τη φιλά ασταμάτητα, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, ενώ εκείνη εμφανώς χαρούμενη, χαμογελούσε διαρκώς στην αγκαλιά του.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν τον τίτλο μετά από μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, γράφοντας ιστορία με την πρώτη τους κατάκτηση μετά από 53 χρόνια, με σκορ 94-90.
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