Ο Jelly Roll και η Bunnie Xo χώρισαν μετά από σχεδόν 10 χρόνια γάμου

σχεδόν δέκα χρόνια γάμου χώρισαν ο Jelly Roll και η Bunnie Xo.





δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό People

Μετά απόΣύμφωνα με, ο γνωστός καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής φέρεται να κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 18 Μαΐου, εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές τους, καθώς το πρώην ζευγάρι συχνά μοιραζόταν στιγμές από την κοινή του ζωή στα social media.Τον Φεβρουάριο, κατά την απονομή των Grammy, ο Roll είχε αναφερθεί με συγκινητικά λόγια στην παρουσιάστρια, ευχαριστώντας τη δημόσια και δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω την πανέμορφη γυναίκα μου. Δεν θα είχα αλλάξει ποτέ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Θα είχα καταλήξει νεκρός ή στη φυλακή. Θα είχα αυτοκτονήσει αν δεν ήσουν εσύ και ο Ιησούς».Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015, όταν γνωρίστηκαν σε συναυλία του καλλιτέχνη στο Λας Βέγκας, ενώ έναν χρόνο αργότερα εκείνος της έκανε πρόταση γάμου επί σκηνής και λίγες ώρες μετά το ζευγάρι παντρεύτηκε. Ο Jelly Roll έχει δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, την 18χρονη Bailee και τον 9χρονο Noah.Το πρώην ζευγάρι είχε μιλήσει το τελευταίο διάστημα και για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί, καθώς και για τις προσπάθειες μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, με την Bunnie Xo να δηλώνει: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε ένα δικό μας κομμάτι», προσθέτοντας ότι παρά τις δυσκολίες πιστεύει πως «ο Θεός έχει ένα σχέδιο και θα το κάνει να πετύχει».: Shutterstock