Σε διάσταση το ζευγάρι των αστυνομικών στη Δράμα: «Δεν φανταζόμασταν ότι ο Θωμάς θα κάνει κακό στη μητέρα των παιδιών του» λένε φίλοι τους
Σε διάσταση το ζευγάρι των αστυνομικών στη Δράμα: «Δεν φανταζόμασταν ότι ο Θωμάς θα κάνει κακό στη μητέρα των παιδιών του» λένε φίλοι τους
Το θύμα ήταν μαχαιρωμένο 8 φορές σε πλάτη και πλευρά - Η Αντιγόνη βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της
Η γυναικοκτονία που συνέβη χθες (15/06) στη Δράμα έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η Αντιγόνη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγός της ήταν αστυνομικός, όπως και ο δράστης και αυτόχειρας.
Πιο συγκεκριμένα, χθες οι αστυνομικοί δέχθηκαν μία κλήση από τον ανήλικο γιο της οικογένειας που ζήτησε από την ΕΛΑΣ να σπεύσει στο σημείο γιατί η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.
Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί είδαν τη συνάδελφό τους, την Αντιγόνη μαχαιρωμένη τουλάχιστον 8 φορές στο κρεβάτι της. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρό και τον σύζυγό της, τον Θωμά, ο οποίος αφού σκότωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε μέσα στο αμάξι του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Παρότι το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έδιναν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με ηρεμία.
Όπως λένε, η τελευταία φορά που είδαν μαζί την Αντιγόνη και τον Θωμά ήταν την περασμένη Κυριακή. Περπατούσαν δίπλα-δίπλα προσπαθώντας να βρουν μια λύση για την επόμενη μέρα της ζωής τους.
«Έδειχναν να συζητούν ήρεμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ημέρες μετά θα μαθαίναμε για το φονικό», λέει στο protothema.gr φίλος του ζευγαριού.
Την ίδια στιγμή, πρόσωπα από τον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο του Θωμά περιγράφουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα καταβεβλημένο ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο αδιανόητη πράξη.
«Δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στην Αντιγόνη, ήταν η μητέρα των παιδιών του», λένε στο protothema.gr στενοί φίλοι του ζευγαριού.
Πιο συγκεκριμένα, χθες οι αστυνομικοί δέχθηκαν μία κλήση από τον ανήλικο γιο της οικογένειας που ζήτησε από την ΕΛΑΣ να σπεύσει στο σημείο γιατί η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.
Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί είδαν τη συνάδελφό τους, την Αντιγόνη μαχαιρωμένη τουλάχιστον 8 φορές στο κρεβάτι της. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρό και τον σύζυγό της, τον Θωμά, ο οποίος αφού σκότωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε μέσα στο αμάξι του με το υπηρεσιακό του όπλο.
@protothema.gr
🚨 Η γυναικοκτονία που συνέβη χθες (15/06) στη Δράμα έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η Αντιγόνη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγός της ήταν αστυνομικός, όπως και ο δράστης και αυτόχειρας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Παρότι το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έδιναν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με ηρεμία.
Όπως λένε, η τελευταία φορά που είδαν μαζί την Αντιγόνη και τον Θωμά ήταν την περασμένη Κυριακή. Περπατούσαν δίπλα-δίπλα προσπαθώντας να βρουν μια λύση για την επόμενη μέρα της ζωής τους.
«Έδειχναν να συζητούν ήρεμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ημέρες μετά θα μαθαίναμε για το φονικό», λέει στο protothema.gr φίλος του ζευγαριού.
Την ίδια στιγμή, πρόσωπα από τον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο του Θωμά περιγράφουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα καταβεβλημένο ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο αδιανόητη πράξη.
«Δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στην Αντιγόνη, ήταν η μητέρα των παιδιών του», λένε στο protothema.gr στενοί φίλοι του ζευγαριού.
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