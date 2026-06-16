Σε διάσταση το ζευγάρι των αστυνομικών στη Δράμα: «Δεν φανταζόμασταν ότι ο Θωμάς θα κάνει κακό στη μητέρα των παιδιών του» λένε φίλοι τους

🚨 Η γυναικοκτονία που συνέβη χθες (15/06) στη Δράμα έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η Αντιγόνη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγός της ήταν αστυνομικός, όπως και ο δράστης και αυτόχειρας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece