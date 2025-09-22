Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
Μια κοινή εμφάνιση με τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου πραγματοποίησε η Μαρία Βοσκοπούλου στο Ηρώδειο.
Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου απόλαυσε τη μητέρα της στη σκηνή, καθώς η ηθοποιός συμμετείχε στην Επτανησιακή συναυλία.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αγκαλιά τη Μαρία Βοσκοπούλου με τη γιαγιά της και μητέρα της Άντζελας Γκερέκου ανάμεσα στους θεατές.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου
