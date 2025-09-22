Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Η Μαρία Βοσκοπούλου απόλαυσε την Άντζελα Γκερέκου στη σκηνή

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
Γεωργία Κοτζιά
Μια κοινή εμφάνιση με τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου πραγματοποίησε η Μαρία Βοσκοπούλου στο Ηρώδειο.

Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου απόλαυσε τη μητέρα της στη σκηνή, καθώς η ηθοποιός συμμετείχε στην Επτανησιακή συναυλία.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αγκαλιά τη Μαρία Βοσκοπούλου με τη γιαγιά της και μητέρα της Άντζελας Γκερέκου ανάμεσα στους θεατές. 

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
H Μαρία Βοσκοπούλου με τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
Η Άντζελα Γκερέκου στο Ηρώδειο
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου

Γεωργία Κοτζιά
