«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης επαίνεσαν την πολιτική κληρονομιά του Κερκ, ενώ η σύζυγός του δήλωσε ότι συγχωρεί τον δολοφόνο - Χιλιάδες Αμερικανοί στο μνημόσυνο που έγινε σε στάδιο στην Αριζόνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Τραμπ ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην κατάμεστη εκδήλωση την Κυριακή, στην οποία κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, επαίνεσαν την πολιτική κληρονομιά του Κερκ μετά τον θάνατό του από πυροβολισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου.
«Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία, έζησε με τόλμη και επιχειρηματολόγησε με λαμπρό τρόπο», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ κοντά στο Φοίνιξ. «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», πρόσθεσε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ.
BREAKING: President Trump hugs Erika Kirk.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών. «Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», είπε ο Τραμπ.
«Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή μετά τη δολοφονία του Κερκ σε μια καταστολή των αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποδαυλίζουν βία εναντίον των συντηρητικών.
Είπε σήμερα ότι ο δολοφόνος δεν είχε φιμώσει το κίνημα του Κερκ. «Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε.
Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».
Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας», λίγα λεπτά αφότου η σύζυγος του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα, δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.
Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».
«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk
Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου. Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, εκφώνησε επίσης μια δακρυσμένη ομιλία στην οποία είπε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της.
«Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, ήθελε να σώζει νέους άνδρες, όπως ακριβώς αυτός που του πήρε τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος».
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά για ώρες έξω από το στάδιο πριν από την εκδήλωση, με κάποιους μάλιστα να έχουν κάνει κάμπινγκ το προηγούμενο βράδυ για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Πολλοί φορούσαν καπέλα του κινήματος Make America Great Again (MAGA), άλλα είδη με το εμπορικό σήμα του Τραμπ και κόκκινες, άσπρες και μπλε στολές.
Μέσα στο στάδιο, η ατμόσφαιρα έμοιαζε με θορυβώδη πολιτική συγκέντρωση με μουσική από χριστιανικά συγκροτήματα που είχαν προηγηθεί, προκαλώντας όρθιους τραγουδιστές από το πλήθος των σχεδόν 100.000 ατόμων.
Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονταν μέλη της οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, η οποία επικεντρώνεται στον συντηρητικό ακτιβισμό στις πανεπιστημιουπόλεις, γνωστές προσωπικότητες του συντηρητικού κινήματος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και όσοι δήλωσαν ότι είχαν διαμορφωθεί από το έργο του Κερκ και την δεξιά χριστιανική κοσμοθεωρία του.
Τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί ο ακτιβισμός του 31χρονου και τόνισαν τη βαθιά του πίστη καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάωρης λειτουργίας. Ο Κερκ, ο οποίος έκανε συζήτηση με φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο στη Γιούτα όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από μια κοντινή ταράτσα, χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα ως μάρτυρας.
Άλλοι ομιλητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο θάνατός του θα αναζωογονήσει περαιτέρω τη συντηρητική ροπή στην Αμερική, η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχυρή θέση δεδομένης της κυριαρχίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ελέγχου των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.
Έρικα Κερκ: Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μουΣε μια συγκινητική ομιλία, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, απέτισε φόρο τιμής στη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανό το κίνημά του.
Ακολούθησε η σύζυγος του Κερκ, η Έρικα, η οποία κατά καιρούς δακρύζε καθώς περιέγραφε τη σχέση της και ορκίστηκε να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. Ονομάστηκε η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Turning Point USA μετά τον θάνατό του.
«Είδα την πληγή που έβαλε τέλος στη ζωή του», είπε. «Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και ένα επίπεδο πόνου στην καρδιά που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε.»
«Τις τελευταίες 10 ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναγέννηση», είπε η Κερκ στο πλήθος.
Στη συνέχεια τόνισε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.
Mrs. Erika Kirk, the widow of 31-year-old conservative activist Charlie Kirk, told attendees at his memorial service Sunday of the moment she had "to look directly at my husband's murdered body" at a Utah hospital, hours after he was shot. "I saw the wound that ended his life," she said. "…I saw the one single gray hair on the side of his head, which I never told him about. … I also saw on his lips the faintest smile. … When I saw that it told me Charlie didn't suffer."
Περιέγραψε το σοκ και την αγωνία που ένιωσε βλέποντας τον σύζυγό της στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του συζύγου της, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση παρηγοριάς γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.
Η Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις», δηλώνοντας ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ήταν οι προσπάθειές του να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια υπό συντηρητικές χριστιανικές αξίες.
Charlie Kirk 'wanted to save young men just like the one who took his life,' Erika Kirk said at Charlie Kirk's memorial on Sunday. She spoke of Charlie Kirk's mission to help young angry men, and said she forgave Kirk's suspected killer Tyler Robinson. 'I forgive him,' Erika said as the crowd erupted. 'I forgive him because it's what Christ did. The answer to hate is not hate. 'The answer we know from the gospel is love and aways love, love for our enemies.'
Η συνάντηση Τραμπ και ΜασκΟ Τραμπ νωρίτερα είχε συνομιλία στο θεωρείο του και με τον Έλον Μασκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια την Κυριακή στο «Stadium State Farm» κατά τη διάρκεια ομιλιών του ιδρυτή του Turning Point USA.
Στο μνημόσυνο του Κερκ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλλάσουν χειραψία.
Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, συνομιλούσαν καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε και είπε κάτι στον Γενικό Διευθυντή των Space X, Tesla και Χ, με τους δύο να κάνουν χειρονομίες και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να γνέφει επανειλημμένα.
Η επανένωση του Τραμπ και του κάποτε «πρώτου φίλου» του μέσα στη σουίτα του προέδρου στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια από τότε που ο πρόεδρος τίμησε τον Μασκ στο τέλος της κυβερνητικής του υπηρεσίας στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης τον Μάιο.
Η είσοδος του Τραμπ στο στάδιο
Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.
Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ Μακόι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.
Δείτε live:
Ο Μπεν Κάρσον, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».
Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».
Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.
«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.
«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.
Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA.
Επικήδειες ομιλίες εκφώνησε και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.
Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείαςΤα μέτρα σσφαλείας ήταν δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου έγινε η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, είχε μετατραπεί σε φρούριο.
Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73.000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.
Ο 31χρονος influencer δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.
Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.
Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.
