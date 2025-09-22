«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης επαίνεσαν την πολιτική κληρονομιά του Κερκ, ενώ η σύζυγός του δήλωσε ότι συγχωρεί τον δολοφόνο - Χιλιάδες Αμερικανοί στο μνημόσυνο που έγινε σε στάδιο στην Αριζόνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες