Άντζελα Γκερέκου για την εμφάνιση της κόρης της στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο: «Περήφανη για σένα»
Η Μαρία Βοσκοπούλου εμφανίστηκε στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή
Την εμφάνισή της έκανε η Μαρία Βοσκοπούλου στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κρανουνάκη, στο πλαίσιο της παράστασης «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή. Η μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου βρέθηκε όπως ήταν αναμενόμενο, ανάμεσα στο κοινό για να την απολαύσει.
Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου και δημοσίευσε φωτογραφίες από το συγκεκριμένο βράδυ, ενώ εξέφρασε και την υπερηφάνεια της για την κόρη της και τα βήματα που κάνει.
Η Μαρία Βοσκοπούλου ακολουθεί την καριέρα της μητέρας της και ασχολείται με την υποκριτική. Συστήθηκε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό, μέσα από τη σειρά της ΕΡΤ «Τα Καλύτερά μας Χρόνια».
Στην ανάρτηση που έκανε η Άντζελα Γκερέκου για εκείνη, έγραψε: «Χθες, μια μοναδική βραδιά! Αριστοφάνεια του σπουδαίου Χρήστου Λεοντή! Όλοι οι συμμετέχοντες μοναδικοί όπως κ οι μαθητές του Θεάτρου Τέχνης που μας εντυπωσίασαν! Για μένα όμως ήταν μια επιπλέον συγκινητική βραδιά! Μαζί με παιδιά του Θεάτρου Τέχνης και η κόρη μου Μαρία! Πρώτη της εμφάνιση και μάλιστα στο Ηρώδειο με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες!!! Μαράκι μου, συνέχισε να ακολουθείς την καρδιά σου και όσα αγαπάς! Ήσουνα υπέροχη! Απλή κι ουσιαστική! Είμαι περήφανη για σένα! Για όλα! Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά! Είσαστε ολοι καταπληκτικοί!!!».
Στην ανάρτηση που έκανε η Άντζελα Γκερέκου για εκείνη, έγραψε: «Χθες, μια μοναδική βραδιά! Αριστοφάνεια του σπουδαίου Χρήστου Λεοντή! Όλοι οι συμμετέχοντες μοναδικοί όπως κ οι μαθητές του Θεάτρου Τέχνης που μας εντυπωσίασαν! Για μένα όμως ήταν μια επιπλέον συγκινητική βραδιά! Μαζί με παιδιά του Θεάτρου Τέχνης και η κόρη μου Μαρία! Πρώτη της εμφάνιση και μάλιστα στο Ηρώδειο με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες!!! Μαράκι μου, συνέχισε να ακολουθείς την καρδιά σου και όσα αγαπάς! Ήσουνα υπέροχη! Απλή κι ουσιαστική! Είμαι περήφανη για σένα! Για όλα! Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά! Είσαστε ολοι καταπληκτικοί!!!».
