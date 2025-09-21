Η Cardi B κατέκτησε Ρεκόρ Γκίνες - 176 αντίτυπα του νέου της άλμπουμ παραδόθηκαν με drones σε μία ώρα
Περισσότερες παραδόσεις με drones σε μία ώρα, αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό των Guinness World Records στο Χ
Ρεκόρ Γκινες κατέκτησε η Cardi B για την προώθηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama?». Η βραβευμένη με Grammy ράπερ συνεργάστηκε με την εταιρεία drone Wing και τη Walmart για να σημειώσει το ρεκόρ των περισσότερων παραδόσεων με drone μέσα σε μία ώρα.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, 176 αντίτυπα του νέου άλμπουμ της «Am I the Drama?» παραδόθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Οι θαυμαστές που συμμετείχαν στην καμπάνια έλαβαν στην πόρτα τους τα υπογεγραμμένα αντίτυπα, τα οποία στάλθηκαν από τοπικό κατάστημα Walmart και παραδόθηκαν από τον στόλο drones της Wing.
Σε ανάρτηση του επίσημου λογαριαμού των Guinness World Records στο Χ, αναφέρεται: «Περισσότερες παραδόσεις με UAV drones σε μία ώρα: 176, από σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ».
Δείτε την ανάρτηση του Guinness World Records
Φωτογραφία: Shutterstock
Congratulations @iamcardib 🎶 https://t.co/bfZ06QRIU7— Guinness World Records (@GWR) September 19, 2025
