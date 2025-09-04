Η Cardi B αρνήθηκε να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl
Η Cardi B αρνήθηκε να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl
Η ράπερ αποκάλυψε πως απέρριψε την πρόταση που της έγινε κι εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή της
Στη λίστα των καλλιτεχνών που αρνήθηκαν να εμφανιστούν στο ημίχρονο του Super Bowl προστίθεται και η Cardi B, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή στο μέλλον, αν της παρουσιαστεί η ευκαιρία.
Η 32χρονη ράπερ σε συνέντευξή της για το Billboard, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε πως της έγινε πρόταση, την οποία και απέρριψε. «Μου έγινε πρόταση για το Super Bowl και την αρνήθηκα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι σύντομα, αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα έχω περισσότερα hits. Θα είμαι πιο έμπειρη και θα το απολαύσω στο έπακρο».
Όταν ρωτήθηκε αν βλέπει τον εαυτό της να εμφανίζεται στο ημίχρονο του Super Bowl στο μέλλον, η νικήτρια Grammy απάντησε: «Φυσικά». Παρά το γεγονός ότι η Cardi Β θεωρείται μία από τις πιο διάσημες ράπερ, έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ, το Invasion of Privacy το 2018.
Το πολυαναμενόμενο επόμενο πρότζεκτ της, με τίτλο Am I the Drama?, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Η ίδια αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για πιθανές συνεργασίες στο άλμπουμ, λέγοντας: «Απλώς πρέπει να το ακούσετε».
Ωστόσο, εξήγησε γιατί αποφάσισε να περιλάβει τα singles «WAP» και «Up», που κυκλοφόρησαν το 2020 και 2021, αντίστοιχα: «Επειδή το ζήτησαν οι θαυμαστές μου. Πάντα μου λένε "σκύ** καλύτερα να μην τα αφήσεις εκτός άλμπουμ"», είπε η Cardi και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας, και τι έγινε, θα έχετε 21 καινούργια τραγούδια. Τα WAP και Up θα είναι στο τέλος. Οπότε γιατί κλαίτε; Στην πραγματικότητα δεν σας νοιάζει».
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Cardi B κρίθηκε αθώα σε αγωγή που προέκυψε από περιστατικό το 2018 με τη σεκιούριτι Emani Ellis, η οποία είχε ισχυριστεί ότι η τραγουδίστρια τη χτύπησε έξω από ιατρείο. «Δεν αστειεύομαι καθόλου, ακόμη και στο κρεβάτι του θανάτου μου, ορκίζομαι στον Θεό θα το πω, δεν άγγιξα αυτή τη γυναίκα», δήλωσε η Cardi στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. «Δεν άπλωσα τα χέρια μου σε εκείνο το κορίτσι».
Η 32χρονη ράπερ σε συνέντευξή της για το Billboard, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε πως της έγινε πρόταση, την οποία και απέρριψε. «Μου έγινε πρόταση για το Super Bowl και την αρνήθηκα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι σύντομα, αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα έχω περισσότερα hits. Θα είμαι πιο έμπειρη και θα το απολαύσω στο έπακρο».
Cardi B tells Billboard that she turned down the Super Bowl Halftime Show:— Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2025
“I got asked to do the Super Bowl and I denied it. I feel like soon, if I get to do it, I’m going to have more hits. I’m going to be more experienced and I’m going to eat that up.” pic.twitter.com/XWmaPSZygE
Το πολυαναμενόμενο επόμενο πρότζεκτ της, με τίτλο Am I the Drama?, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Η ίδια αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για πιθανές συνεργασίες στο άλμπουμ, λέγοντας: «Απλώς πρέπει να το ακούσετε».
Ωστόσο, εξήγησε γιατί αποφάσισε να περιλάβει τα singles «WAP» και «Up», που κυκλοφόρησαν το 2020 και 2021, αντίστοιχα: «Επειδή το ζήτησαν οι θαυμαστές μου. Πάντα μου λένε "σκύ** καλύτερα να μην τα αφήσεις εκτός άλμπουμ"», είπε η Cardi και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας, και τι έγινε, θα έχετε 21 καινούργια τραγούδια. Τα WAP και Up θα είναι στο τέλος. Οπότε γιατί κλαίτε; Στην πραγματικότητα δεν σας νοιάζει».
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Cardi B κρίθηκε αθώα σε αγωγή που προέκυψε από περιστατικό το 2018 με τη σεκιούριτι Emani Ellis, η οποία είχε ισχυριστεί ότι η τραγουδίστρια τη χτύπησε έξω από ιατρείο. «Δεν αστειεύομαι καθόλου, ακόμη και στο κρεβάτι του θανάτου μου, ορκίζομαι στον Θεό θα το πω, δεν άγγιξα αυτή τη γυναίκα», δήλωσε η Cardi στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. «Δεν άπλωσα τα χέρια μου σε εκείνο το κορίτσι».
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα