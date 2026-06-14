Τζέσικα Σίμπσον: Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα
Τζέσικα Σίμπσον: Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι στα 17 της χρόνια δεχόταν πιέσεις για την εμφάνισή της
Στις πιέσεις που δέχτηκε στην αρχή της καριέρας της σχετικά με την εικόνα και το βάρος της αναφέρθηκε η Τζέσικα Σίμπσον, αποκαλύπτοντας ότι δισκογραφική εταιρεία που συνεργαζόταν, της ζητούσε να αδυνατίσει ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες ποπ σταρ της εποχής, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα.
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που αντιμετώπισε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε στην Πενσιλβάνια. Όπως είπε, όταν ξεκίνησε να τραγουδά, την πίεζαν να χάσει βάρος και να ακολουθήσει συγκεκριμένα πρότυπα: «Όταν πρωτοξεκίνησα να τραγουδάω, όλοι στη δισκογραφική με προόριζαν για ποπ σταρ. Υπήρχαν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα, τις αγαπούσαμε και τις στηρίζαμε. Έπρεπε κι εγώ να ακολουθήσω τα βήματά τους», ανέφερε.
Η Σίμπσον αποκάλυψε ότι σε ηλικία μόλις 17 ετών της ζητήθηκε να χάσει περίπου επτά κιλά: «Πίστευα ότι με επέλεξαν για τη φωνή μου και ξαφνικά μου είπαν ότι έπρεπε να χάσω περίπου επτά κιλά, ενώ ζύγιζα μόλις 52». Σύμφωνα με την ίδια, οι πιέσεις συνεχίστηκαν και αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Irresistible». «Μου έλεγαν ότι έπρεπε να έχω κοιλιακούς. Αυτό σίγουρα δεν επρόκειτο να συμβεί. Δεν είμαι φτιαγμένη γι' αυτό. Έχω λίγη κοιλίτσα», σχολίασε.
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Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι για χρόνια προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην εικόνα που άλλοι είχαν διαμορφώσει για εκείνη: «Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να είμαι για να είμαι η Τζέσικα Σίμπσον ή η εκδοχή της Τζέσικα Σίμπσον που πίστευαν ότι θα είχε επιτυχία. Πάντα ένιωθα αποτυχημένη, γιατί ποτέ δεν ήμουν αρκετά καλή».
Η Τζέσικα Σίμπσον κυκλοφόρησε πέρυσι το EP «Nashville Canyon», την πρώτη νέα μουσική δουλειά της έπειτα από 15 χρόνια. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του άλμπουμ τη βοήθησε να επουλώσει παλιές πληγές και να συνδεθεί ξανά με τον εαυτό της. Όπως είπε: «Νιώθω ότι το να ανεβαίνω στη σκηνή είναι σχεδόν πιο άνετο από το να βρίσκομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου. Είναι ένα πραγματικά όμορφο συναίσθημα».
Η Τζέσικα Σίμπσον έγινε γνωστή το 1999 με το τραγούδι «I Wanna Love You Forever» και το άλμπουμ «Sweet Kisses», ενώ ακολούθησαν επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως τα «In This Skin» και «Public Affair». Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι εμπνευσμένη από τον χωρισμό της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που αντιμετώπισε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε στην Πενσιλβάνια. Όπως είπε, όταν ξεκίνησε να τραγουδά, την πίεζαν να χάσει βάρος και να ακολουθήσει συγκεκριμένα πρότυπα: «Όταν πρωτοξεκίνησα να τραγουδάω, όλοι στη δισκογραφική με προόριζαν για ποπ σταρ. Υπήρχαν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα, τις αγαπούσαμε και τις στηρίζαμε. Έπρεπε κι εγώ να ακολουθήσω τα βήματά τους», ανέφερε.
Η Σίμπσον αποκάλυψε ότι σε ηλικία μόλις 17 ετών της ζητήθηκε να χάσει περίπου επτά κιλά: «Πίστευα ότι με επέλεξαν για τη φωνή μου και ξαφνικά μου είπαν ότι έπρεπε να χάσω περίπου επτά κιλά, ενώ ζύγιζα μόλις 52». Σύμφωνα με την ίδια, οι πιέσεις συνεχίστηκαν και αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Irresistible». «Μου έλεγαν ότι έπρεπε να έχω κοιλιακούς. Αυτό σίγουρα δεν επρόκειτο να συμβεί. Δεν είμαι φτιαγμένη γι' αυτό. Έχω λίγη κοιλίτσα», σχολίασε.
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@enews
Jessica Simpson looks back on the beginning of her career while onstage at a concert in Pennsylvania. (🎥: Instagram/JPASC24)♬ original sound - E! News - E! News
Η Τζέσικα Σίμπσον κυκλοφόρησε πέρυσι το EP «Nashville Canyon», την πρώτη νέα μουσική δουλειά της έπειτα από 15 χρόνια. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του άλμπουμ τη βοήθησε να επουλώσει παλιές πληγές και να συνδεθεί ξανά με τον εαυτό της. Όπως είπε: «Νιώθω ότι το να ανεβαίνω στη σκηνή είναι σχεδόν πιο άνετο από το να βρίσκομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου. Είναι ένα πραγματικά όμορφο συναίσθημα».
Η Τζέσικα Σίμπσον έγινε γνωστή το 1999 με το τραγούδι «I Wanna Love You Forever» και το άλμπουμ «Sweet Kisses», ενώ ακολούθησαν επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως τα «In This Skin» και «Public Affair». Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι εμπνευσμένη από τον χωρισμό της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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