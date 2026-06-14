Δημήτρης Σταρόβας: Με τη σύντροφό μου είμαστε δέκα χρόνια μαζί, δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο
Δημήτρης Σταρόβας: Με τη σύντροφό μου είμαστε δέκα χρόνια μαζί, δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο
- Δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, ανέφερε ο καλλιτέχνης για την Άννα Σταθάκη
Στη σχέση με τη σύντροφό του που μετράει δέκα χρόνια και στο ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας, σημειώνοντας πως δεν αποκλείει να παντρευτεί ξανά.
Ο καλλιτέχνης μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, στάθηκε τόσο στην περιπέτεια της υγείας του με το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δύο χρόνια, όσο και στη στήριξη της συντρόφου του, Άννας Σταθάκη, παραδεχόμενος πως η σχέση τους εξελίχθηκε μετά το περιστατικό.
Ο Δημήτρης Σταρόβας σχολίασε ότι αν και έχει παντρευτεί δύο φορές, δεν θα ήταν απίθανο να προχωρήσει και σε έναν τρίτο γάμο: «Με τη σύντροφό μου δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, είμαστε μαζί δέκα χρόνια, οκτώ πριν το περιστατικό. Μας έδεσε πιο πολύ αυτό. Το κάθε κορίτσι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να ντυθεί νύφη, οπότε δεν αποκλείεται τίποτα τώρα στα γεράματα να κάνουμε και τρίτο γάμο».
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Όσο για την απώλεια των κιλών του και την παχυσαρκία, ο μουσικός δήλωσε: «Ήταν μονόδρομος να αδυνατίσω. Η παχυσαρκία είναι νόσος, οπότε οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει κανείς να χάσει περιττά κιλά είναι καλό. Αν το χάσεις με φυσικό τρόπο είναι ευχής έργον».
Ο καλλιτέχνης μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, στάθηκε τόσο στην περιπέτεια της υγείας του με το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δύο χρόνια, όσο και στη στήριξη της συντρόφου του, Άννας Σταθάκη, παραδεχόμενος πως η σχέση τους εξελίχθηκε μετά το περιστατικό.
Ο Δημήτρης Σταρόβας σχολίασε ότι αν και έχει παντρευτεί δύο φορές, δεν θα ήταν απίθανο να προχωρήσει και σε έναν τρίτο γάμο: «Με τη σύντροφό μου δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, είμαστε μαζί δέκα χρόνια, οκτώ πριν το περιστατικό. Μας έδεσε πιο πολύ αυτό. Το κάθε κορίτσι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να ντυθεί νύφη, οπότε δεν αποκλείεται τίποτα τώρα στα γεράματα να κάνουμε και τρίτο γάμο».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την απώλεια των κιλών του και την παχυσαρκία, ο μουσικός δήλωσε: «Ήταν μονόδρομος να αδυνατίσω. Η παχυσαρκία είναι νόσος, οπότε οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει κανείς να χάσει περιττά κιλά είναι καλό. Αν το χάσεις με φυσικό τρόπο είναι ευχής έργον».
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