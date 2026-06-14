Δημήτρης Σταρόβας: Με τη σύντροφό μου είμαστε δέκα χρόνια μαζί, δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο

καλλιτέχνης

Όσο για την απώλεια των κιλών του και την παχυσαρκία, ο μουσικός δήλωσε:

«Ήταν μονόδρομος να αδυνατίσω. Η παχυσαρκία είναι νόσος, οπότε οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει κανείς να χάσει περιττά κιλά είναι καλό. Αν το χάσεις με φυσικό τρόπο είναι ευχής έργον».